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PP de Toledo condena la "grave" agresión al exalcalde de Pepino y muestra su "total apoyo" a Inocencio Gil

La formación conservadora expresó su respaldo a Inocencio Gil, portavoz y exregidor agredido tras el último pleno municipal, y reclama a los distintos grupos responsabilidad para frenar la crispación política y proteger la integridad de las instituciones

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Desde el Partido Popular de Toledo se ha señalado como alarmante que este episodio violento tuviera lugar durante una sesión plenaria del Ayuntamiento de Pepino, el espacio esencial para la representación democrática local. La formación conservadora denunció en un comunicado que, durante la reciente sesión del pleno, se presentó una denuncia contra una persona que formó parte de la candidatura del PSOE en las pasadas elecciones municipales, quien insultó de manera reiterada al exalcalde Inocencio Gil y, tras la reunión, lo agredió físicamente dentro de las instalaciones municipales. El PP de Toledo expresó su rechazo a cualquier acto que rompa el respeto y convivencia institucional, principios que consideran irrenunciables en la vida pública.

Según informó el Partido Popular de Toledo, los hechos ocurrieron tras la conclusión del pleno en el Ayuntamiento de Pepino. El exalcalde y actual portavoz, Inocencio Gil Resino, fue víctima de un ataque físico en un contexto en el que previamente ya había recibido insultos durante la propia sesión. De acuerdo con la denuncia presentada, el agresor procedió a increpar y, posteriormente, agredir a Gil. El medio detalló que la gravedad del incidente motivó que el PP expresara su respaldo absoluto a su compañero y extendiera su solidaridad a la familia de la víctima.

Tal como fue publicado por el Partido Popular de Toledo, la organización política considera este incidente un ataque directo a la convivencia democrática y a la integridad de las instituciones. Desde el PP se remarcó que este tipo de comportamientos desvirtúa el sentido de los plenos municipales y deteriora el rol de la política como espacio de debate libre y protegido. El comunicado subraya que el PP desea una pronta recuperación para Inocencio Gil, resaltando, además, el reconocimiento a la trayectoria y compromiso del exregidor tanto con la institución como con los vecinos de Pepino.

El Partido Popular de Toledo manifestó especial inquietud por el entorno de tensión social y política que, según sus palabras, se ha intensificado en el municipio. La organización subrayó que el pleno del ayuntamiento representa el máximo órgano de deliberación democrática y que situaciones de crispación durante este tipo de encuentros afectan negativamente el funcionamiento institucional y la confianza ciudadana en la política local. Desde la formación se lamentó que durante la celebración del pleno no se adoptaran medidas que pudieran evitar la escalada de enfrentamiento ocurrida.

En declaraciones difundidas por el Partido Popular de Toledo, se hizo un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que asuman responsabilidad y promuevan un clima de respeto institucional. El partido señaló que la confrontación y la violencia no pueden ocupar espacio alguno en la actividad política, instando a los grupos municipales a garantizar la integridad de las instituciones y a preservar la dignidad de los órganos de representación.

El comunicado difundido por el PP de Toledo pone énfasis en su compromiso con la defensa de una política fundamentada en el respeto, la libertad y la convivencia. Además, solicitó el pronto esclarecimiento de los hechos y reclamó que se concreten las responsabilidades correspondientes por la agresión sufrida por Inocencio Gil. El Partido Popular insistió en la necesidad de que todos los actores políticos colaboren para rebajar el clima de crispación, proteger la convivencia ciudadana y reforzar la credibilidad de las instituciones parlamentarias y municipales.

Finalmente, la organización reiteró su posición contraria a cualquier tipo de violencia en el ámbito político y expresó su voluntad de mantener el tono democrático en el municipio de Pepino, impulsando el diálogo y el respeto a pesar de las discrepancias que puedan surgir entre partidos o representantes.

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