El exalcalde de Pepino (Toledo), del PP, denuncia una agresión tras un pleno

Toledo, 28 mar (EFE).- El exalcalde de Pepino (Toledo) y portavoz del PP en este Ayuntamiento, Inocencio Gil Resino, ha denunciado ante la Guardia Civil que en el último pleno municipal sufrió una agresión por parte de una persona que estaba en la candidatura del PSOE en las elecciones municipales de 2023.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE este sábado de que tanto el exalcalde como otro edil de la misma localidad, del que no han aportado más datos, han denunciado este viernes ante el Instituto Armado los hechos que ocurrieron durante el pleno del Ayuntamiento de Pepino (Toledo) celebrado el jueves, por lo que sendas denuncias han sido remitidas al juzgado que estaba en funciones de guardia de Talavera de la Reina.

En un comunicado de prensa, el PP de Toledo muestra su "más firme apoyo" a Inocencio Gil Resino y condena de forma rotunda los hechos ocurridos al término del pleno municipal celebrado el jueves 26 de marzo.

Según la denuncia presentada por Gil Resino, y que detalla el PP en la nota de prensa, "una persona que formó parte de la candidatura del PSOE en las últimas elecciones municipales profirió insultos reiterados durante la sesión plenaria y posteriormente agredió físicamente al exalcalde en el interior de las dependencias municipales", cuando el pleno ya había finalizado.

El PP dice que estos hechos son "un episodio de extrema gravedad que atenta contra los principios básicos de respeto y convivencia que deben regir la vida pública" y traslada todo su respaldo a Inocencio Gil y a su familia, y le desea una pronta recuperación.

"Resulta especialmente preocupante que estos hechos se produjeran en el transcurso de un pleno municipal, el máximo órgano de representación democrática de los ciudadanos, sin que se adoptaran medidas para evitar una escalada de tensión", añade la nota.

"La política no puede convertirse en un espacio de enfrentamiento ni de violencia", reflexiona el PP, que lamenta "profundamente este clima de tensión y deterioro de la convivencia"

También ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para "rebajar la confrontación, garantizar el respeto institucional y preservar la dignidad" de las instituciones.

Por su parte, el PSOE de Toledo, en un mensaje publicado en redes sociales, ha condenado "cualquier forma de violencia", pues ha sostenido que ésta "no tiene cabida en democracia".

"Los espacios públicos deben ser de respeto y diálogo, nunca escenario de comportamientos inadmisibles", ha señalado el PSOE, que ha apelado "a la responsabilidad colectiva" para preservar la convivencia y el respeto institucional.

Inocencio Gil Resino fue apartado de la Alcaldía de Pepino tras una moción de censura en octubre de 2025, que fue apoyada por los dos ediles del PSOE, dos de Vox y tres no adscritos que hasta junio de ese año habían estado en el PP- y dos votos en contra, de los concejales que el PP mantiene en el Consistorio. EFE