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Se entregan los sospechosos del homicidio de una mujer en Almería después de que la Guardia Civil pidiese ayuda para encontrarlos

La Comandancia de la provincia ha expresado su agradecimiento a los medios de comunicación y ciudadanos

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Los rostros de los dos sospechosos del homicidio de una mujer en Almería por los que la Guardia Civil pide ayuda para ayuda para encontrarlos (Guardia Civil)
Los sospechosos del homicidio de una mujer en Almería por los que la Guardia Civil pide ayuda para ayuda para encontrarlos (Guardia Civil)

Los presuntos autores del homicidio de una mujer ocurrido el pasado 24 de marzo en Rioja, Almería, se han entregado voluntariamente ante la Guardia Civil. Está previsto que en las próximas horas sean puestos a disposición judicial. La Comandancia de la Guardia Civil de la provincia ha expresado su agradecimiento a los medios de comunicación y ciudadanos por la difusión del caso y la colaboración recibida tras la petición de ayudar a encontrar a los dos fugitivos.

La víctima, una mujer cuya identidad no ha trascendido oficialmente, falleció tras recibir un disparo con arma de fuego en la vivienda de los presuntos implicados. En el mismo suceso, su marido resultó herido de gravedad por otro disparo. La investigación apuntó desde el principio a Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, hermano y cuñada del herido, como presuntos responsables. Ambos figuraban como propietarios de la vivienda y contaban con antecedentes por conflictos familiares y amenazas previas.

Los hechos se produjeron en una propiedad donde la Guardia Civil localizó dos cultivos con cerca de 1.400 plantas de marihuana. Además, los agentes neutralizaron dos conexiones ilegales a la red eléctrica, lo que añadió un componente de criminalidad adicional al caso. Tras un día de difusión de sus rostros y nombres para facilitar la captura, ambos han optado por presentarse en comisaría.

Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo la detención de 4 personas, a quienes se les atribuyen los delitos de daños y atentado a agentes de la autoridad, ya que durante varios días consecutivos lanzaron fragmentos de adoquines hacia el interior del acuartelamiento de Ciempozuelos

Datos de la investigación y procedimiento judicial

El suceso tuvo lugar a las 11.00 horas del 24 de marzo en el municipio de Rioja, dentro de la provincia de Almería. Tras el fatal desenlace, la Guardia Civil activó de inmediato un dispositivo de búsqueda y solicitó la máxima difusión del caso para recabar información útil que permitiera localizar a los responsables. La investigación fue asumida por el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Almería, que recabó las evidencias necesarias para determinar la presunta autoría de los hechos.

Entre los datos recabados, se identificó la existencia de problemas previos entre los implicados, lo que ayudó a centrar el tiro. La presencia de grandes cantidades de marihuana y la manipulación ilegal de la red eléctrica aportan elementos clave a la acusación e incrementan la condena que pueden sufrir los sospechosos.

La Guardia Civil informó que los detenidos serán puestos a disposición judicial en las próximas horas. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer todos los detalles relacionados con el suceso y determinar posibles responsabilidades adicionales. Por el momento, el procedimiento judicial se centrará en el delito de homicidio y en los posibles cargos vinculados al tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

El Ministerio del Interior ha confirmado que la víctima del homicidio en la puerta del Colegio Americano de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón es Andriy Portnov, de nacionalidad ucraniana, así como se buscan a varias personas que huyeron por una zona boscosa. (Europa Press)

Colaboración ciudadana y mediática decisiva

La Comandancia de la Guardia Civil de Almería expresó su reconocimiento a los medios de comunicación por la rápida respuesta ante el llamamiento para localizar a los sospechosos. El agradecimiento también se extendió a la ciudadanía, considerada pieza clave en el resultado de la operación.

La solicitud de colaboración, emitida el 27 de marzo, pedía a cualquier persona con información relevante que se pusiera en contacto con la Guardia Civil. Este llamamiento resultó efectivo y permitió acelerar la localización de los fugados, quienes finalmente optaron por entregarse de manera voluntaria. Las próximas diligencias judiciales determinarán el alcance de su implicación y las posibles consecuencias legales del caso.

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