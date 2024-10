53-69. El Casademont avanza en su objetivo de acceder a la siguiente ronda en Euroliga

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El Casademont Zaragoza firmó una importante victoria en su visita a la pista francesa del Villeneuve D'Ascq (53-69) en un partido en el que mandó siempre en el marcador y que le deja un poco más cerca de su objetivo de acceder a la siguiente ronda.

Las zaragozanas no desaprovecharon el pésimo momento del actual subcampeón de la Euroliga -todavía no ha ganado en la presente competición- y sumaron su segundo triunfo en tres partidos, algo que no entraba en los planes iniciales al quedar encuadradas en un grupo temible junto a las turcas del Fenerbahce, vigentes campeonas, y las galas.

Tras un inicio de encuentro en el que a los dos equipos se mostraron muy imprecisos y les costó encontrar el aro contrario, las zaragozanas fueron infalibles en los lanzamientos triples y hallaron el camino para empezar a escaparse en el marcador.

Tres triples consecutivos, dos de Nystrom y uno de Pueyo, permitieron al conjunto de Carlos Cantero abrir brecha y jugar con cierta tranquilidad frente a un adversario que evidenciaba que su pésimo comienzo de temporada le pesaba en exceso.

Las zaragozanas firmaron en los doce primeros minutos un sobresaliente 6 de 8 en lanzamientos de tres puntos que fueron los que les permitieron firmar su máxima ventaja (13-28).

Las francesas, que sólo emplearon a ocho jugadoras en la rotación, empezaron a mostrarse más acertadas, sobre todo en el juego interior, con lo que consiguieron poco a poco acercarse en el marcador para irse al descanso diez puntos abajo. Las rojillas empeoraron su magnífica estadística en triples y vieron esfumarse parte de su ventaja.

No empezaron finas en su juego las zaragozanas tras el descanso, lo que hizo que su rival recortase diferencias en el marcador hasta tener un par de oportunidades para estar a 6 puntos, algo que no habían conseguido desde el inicio del choque, pero el exceso de precipitación se lo impidió.

Las de Carlos Cantero dieron un pequeño estirón para conseguir imponerse por un punto en el tercer cuarto y empezar los diez últimos minutos con 11 de ventaja.

Donde peor lo pasaban las mañas era en su intento por frenar en la pintura a la potente Kelsey Bone, que con su acierto bajo canasta mantenía a su equipo en el partido. Gatlin se había cargado demasiado pronto de faltas y Cantero tenía que dosificar su presencia en el campo y cuando echó mano de ella su equipo pudo respirar.

El punto de inflexión definitivo llegó tras poner fin a la sequía desde el triple Nystrom (46-60). A partir de ahí, las rojillas gestionaron a la perfección su ventaja para acabar sumando su segundo triunfo en tres partidos que las deja a las puertas de la siguiente ronda, aunque todavía les queda trabajo por hacer.

- Ficha técnica:

53 - Villeneuve-D'Ascq (11+12+15+15): Paget (5), Peters (11), Zellous (11), Foppossi (9) y Bone (13) -cinco inicial- Turcinovic (4), Slonjsak y Kouadio.

69 - Casademont Zaragoza (22+11+16+20): Mariona Ortiz (5), Pueyo (7), Nystrom (12), Atkinson (8), Gatlin (18) -cinco incial- Hermosa (5), Mawuli (6), Czukor (5), Mistinova (3), Brcaninovic y Urdiain.

Árbitros: Özlem Yalmal (TUR), Ivana Ivanovic (SER) y Ewa Matuszewska (POL). No excluyeron a ninguna jugadora.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del grupo B de la primera ronda de la Euroliga Femenina disputado en el Palacium Villeneuve-D'Ascq ante 1.900 espectadores. EFE