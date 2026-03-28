Scariolo: "No hemos tenido nunca la sensación de haber cerrado el partido"

Girona, 28 mar (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, admitió, después del triunfo de este sábado en Girona (93-95), que su equipo fue "por delante casi todo el partido, pero sin tener nunca la sensación de haberlo cerrado".

"Era bastante difícil por ser el quinto partido en nueve días y por el descanso por gestión de las cargas de jugadores importantes. Era difícil venir aquí y tener un partido menos que difícil, menos que disputado, menos que igualado. Nos vamos contentos", añadió el técnico italiano.

También destacó que el base Andrés Feliz, MVP del equipo con 17 puntos, siete rebotes y 24 créditos de valoración, fue "muy eficaz en muchas facetas del juego" y fue "realmente decisivo".

Scariolo reivindicó la importancia de la victoria contra un equipo que "da guerra contra cualquiera" y que tiene "mucho espíritu, mucho entusiasmo, mucha energía, un estilo de juego muy identificado y una capacidad de transición muy vertical".

En este sentido aseguró que el Girona es un equipo con "mucha química y mucha cohesión" que mueve muy bien el balón y "levanta un número impresionante de triples" con porcentaje muy altos. EFE

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