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1-1. El Albacete profundiza el bache del Castellón

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Albacete, 28 mar (EFE).- El Albacete sumó su quinto partido sin perder gracias al empate cosechado en la visita del Castellón que sigue su caída en la clasificación después de acumular su sexto encuentro sin conocer la victoria.

Era un duelo marcado por las dinámicas opuestas, con un cuadro local en racha que buscaba su tercer triunfo consecutivo y seguir sin conocer la derrota frente un adversario decaído y necesitado de sumar los tres puntos para alimentar sus opciones de ascenso.

El primero que golpeó fue un Albacete que marcó en el minuto 5, pero el tanto se anuló por mano previa de Gámez y en el minuto 10 Jefté dispuso de una vaselina para batir a Matthys, pero se topó con una mano salvadora del portero belga.

Salvador también fue Jefté, en su portería, dos minutos más tarde, en un saque de esquina, sacando bajo palos un remate con marchamos de gol.

Ambas escuadras se mostraron muy combativas en el primer tiempo, aunque con un Castellón jugando con fuego con su portero Matthys, al que incluso el colegiado, Orellana Cid, le señaló retención de balón por aguantarlo más de 8 segundos.

Ello dio pie a un saque de esquina, pero sin consecuencias, y hubo alternativas en el partido hasta que llegaron los goles en la recta final del primer periodo.

Un centro de Puertas, en una acción de contragolpe, permitió a Jefté marcar, de cabeza, superando a media altura al portero Matthys, en el minuto 41.

Y en la última acción antes del descanso, en un saque de esquina botado por Israel Suero, Brignani se imponía por arriba, en un salto, y tras certero cabezazo, superaba a Lizoaín tras tocar el balón el larguero.

En el segundo tiempo, se mantuvo el mismo guión, con un cuadro levantino más poseedor de balón y un conjunto de casa más directo que buscaba a Jefté y Puertas en balones a la espalda de la defensa.

San Bartolomé pudo desempatar en el minuto 59 al encontrarse un balón suelto en el área pequeña que concluyó con un chut raso, a bocajarro, que Matthys sacó con los pies.

Dispuso de su oportunidad el Castellón gracias a Mellot, quién soltó un latigazo desde lejos que se marchó por encima del larguero, en el minuto 62.

El héroe del día de Las Palmas, Obeng, casi besa el santo nada más salir al campo al rematar, de cabeza, una falta sacada por Lazo que terminaría sacando con una mano salvadora Matthys lanzándose al suelo con agilidad (min.73).

Y dos minutos más tarde Camará, en un contragolpe que se guisó y comió él solo, se plantó ante Lizoain, aunque su disparo, ya muy forzado, se le marchó fuera.

Hasta el final hubo alternativas para los dos equipos, aunque no certificaron sus aproximaciones y el resultado final no se movió del 1-1. El empate deja al Castellón en el borde de la zona de play off de la que puede salir si el Las Palmas puntúa en Eibar. El Albacete, por su parte, se acomoda en el ecuador.

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-- Ficha técnica:

1 - Albacete: Lizoain, Gámez (Javi Moren, min.79), Lluís López, Neva, Bernabéu (Jogo, min.64), San Bartolomé (Lazo, min.64), Martín Fernández, Ale Meléndez (Pacheco, min.64), Puertas y Jefté (Obeng, min.72).

1 - Castellón: Matthys, Mellot, Alberto, Brignani, Lucas Alcázar (Tincho, min.78), Barri, Generabarrena, Doué (Jakobsen, min.61), Pablo Santiago (Álvaro, min.88), Israel Suero (De Nipoti, min.78) y Camará.

Goles: 1-0, m.41: Jefté; 1-1, m.46: Brignani

Árbitro: Orellana Cid (Comité Andaluz). Mostró cartulinas amarillas a los locales Ale Meléndez, Martín Fernández, Lazo y Jogo, y a los visitantes Doué, Brignani, Gerenabarrena, Jakobsen y Alberto.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésimo segunda jornada de liga en Segunda división disputado en el estadio Carlos Belmonte, con la presencia de 12.667 espectadores.EFE

jml/apa

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