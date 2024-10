Marlaska carga contra Ayuso por plantar a Sánchez y la ve más preocupada por los asuntos "graves" que tiene en su casa

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha sumado a las críticas del Gobierno contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras anunciar esta que no se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde la localidad de Brihuega, el ministro considera este plante como "una absoluta deslealtad institucional" y ve a Ayuso más preocupada por los asuntos "tan graves" que tiene en su casa que por los de los madrileños.

Preguntado al respecto, Grande-Marlaska ha lamentado que Díaz Ayuso sea la única presidenta o presidente de Comunidad Autónoma que ha declinado la invitación del presidente del Gobierno para dialogar y hablar de los problemas del conjunto de los ciudadanos y, en este caso, de los problemas de los madrileños.

"Me parece una absoluta deslealtad institucional y una deslealtad igualmente al conjunto de los ciudadanos madrileños que, evidentemente, estarían mucho más satisfechos si su presidenta se ocupara de sus asuntos. Puede ser que se esté ocupando de los asuntos tan graves que tiene dentro de su casa. Cuando digo de su casa, es de su casa particular, no simplemente de la Comunidad de Madrid".

"NO SE HA INSULTADO A NADIE"

Después de que Díaz Ayuso haya rechazado acudir a la reunión bilateral con Pedro Sánchez al considerar que este la ha "difamado", el ministro del Interior ha afirmado que él cree que "no se ha insultado a nadie, para nada", y ve esta justificación de la presidenta madrileña "un poco infantil".

"Creo que lo importante para todo representante político es cumplir con sus obligaciones y la primera obligación de la presidenta de Madrid es cumplir con los madrileños y acudir a una invitación que le realiza el presidente del Gobierno y no actuar por intereses particulares, privados, que desde luego lo que denotan es absolutamente una despreocupación por el servicio público y por las altas responsabilidades que debería asumir y que parece que no asume, vuelvo a decir, quizás por esos problemas que tenga en su casa".

Sobre la querella que Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, ha anunciado que va a interponer contra Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por supuestas injurias y calumnias por llamarle "delincuente", el ministro ha dicho que "todo el mundo tiene derecho a ejercitar las acciones en los términos que entiendan convenientes, pero a mí me parece que en estos días parece que el mundo está al revés".

"Quien reconoce dos delitos fiscales y los ha reconocido en distintas ocasiones parece que se quiere convertir en víctima, cuando quienes somos víctimas de sus tropelías reconocidas por él, somos el conjunto de la sociedad española porque quien defrauda, defrauda a nuestros servicios esenciales, defrauda a nuestra educación, defrauda a nuestra sanidad, defrauda a los servicios de toda la administración como los que hoy estamos presentando. Me parece un poco sinsentido".