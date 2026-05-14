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Festival de goles en la MLS con victoria del Inter Miami

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Washington, 13 may (EFE).- El Inter Miami venció este miércoles al Cincinnati por 3-5 con un doblete de Lionel Messi en una jornada ultragoleadora en la MLS, con 58 dianas en total y una media superior a cuatro por encuentro.

Esta, la decimotercera jornada de la MLS 2026, dejó al Nashville blindando el liderato en el Este y a los Vancouver Whitecaps igualando a los San Jose Earthquakes en el del Oeste.

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El Nashville, con 27 puntos y un partido menos que el Inter Miami, goleó por 0-3 al New England Revolution con un doblete del hondureño Bryan Acosta y un tanto del costarricense Warren Madrigal.

En el caso del Inter Miami, Messi también firmó un doblete y se quedó cerca del triplete, aunque la MLS atribuyó el tercer gol en propia puerta al portero del Cincinnati. Los también argentinos Mateo Silvetti y Germán Berterame completaron los cinco de 'Las Garzas'.

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En la Conferencia Oeste, los Whitecaps aprovecharon el tropiezo de los Earthquakes para igualar a 29 puntos al frente de la clasificación, con un partido menos.

Vancouver se impuso por 2-3 al Dallas, con idéntico marcador con el que San José perdió en Seattle (3-2). El colombiano Jesús Ferreira anotó el segundo tanto de los Sounders.

En otros partidos destacados de la jornada, San Diego goleó por 5-0 al Austin y el Orlando City derrotó por 4-3 al Philadelphia Union con un doblete del argentino Martín Ojeda.

Los New York Red Bulls se impusieron por 3-2 al Columbus Crew con un triplete de Julian Hall, quien, con 18 años y 50 días, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la MLS en lograr un 'hat-trick'. El uruguayo Diego Rossi anotó para los de Ohio.

El Colorado Rapids ganó por 0-1 al Minnesota United con un gol del brasileño Rafael Navarro, en un partido en el que el colombiano James Rodríguez fue titular.

El New York City también se impuso por 0-1 al Charlotte con un gol del argentino Nico Fernández. Además, Montreal y Portland Timbers empataron 2-2, con dianas del mexicano Daniel Ríos y del venezolano Wiki Carmona para los quebequeses.

Finalmente, el Los Angeles FC cayó por 2-1 en St. Louis (con goles del brasileño Rafael Santos para los locales y del venezolano David Martínez para los angelinos), alargando su crisis tras la dolorosa eliminación de 'Concachampions'.

El belga Hugo Cuypers, del Chicago Fire, termina la jornada como máximo goleador del campeonato con 12 dianas, una más que Lionel Messi y que el croata Petar Musa, del Dallas. EFE

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EFE

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