La Guarcia Civil intercepta una zodiac voladora con un ala delta en el sur de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 13 oct (EFE).- La patrullera de la Guardia Civil de Las Palmas interceptó el pasado 28 de septiembre una embarcación neumática de tres metros de longitud, acoplada a un ala delta con motor, que sobrevolaba a una altura de entre 50 y 100 metros e iba a una velocidad de unos 30 nudos (55 km/h) al suroeste de Gran Canaria, entre Puerto Rico y Amadores.

Según ha informado el instituto armado este domingo en un comunicado, se trata de una embarcación de recreo en la que viajaba un cliente y dos tripulantes cuando fue interceptada por la patrullera, después de amerizar a 100 metros de la bocana del puerto de Puerto Rico y de haber volado hacia el puerto de Mogán y hacia Arguineguín.

En la documentación aportada a la Guardia Civil se recoge que el artefacto es un ala-delta con motor, destinado al alquiler sin conductor, si bien no era esa la actividad que realizaba en el momento de la inspección y tampoco correspondía con la resolución de la Comunicación de Transporte Marítimo con Finalidad Turística, precisa la nota.

En ella se indica que los dos tripulantes portaban casco, cinturón de seguridad y chalecos salvavidas, y estaban sentados uno detrás de otro en asientos dispuestos longitudinalmente a lo largo de la base neumática de la embarcación.

Así mismo, se detalla que el artilugio utilizaba una superficie para el despegue y amerizaje como campo de vuelo eventual no autorizado por los responsables de dicha superficie.

El responsable de la embarcación presentó diversa documentación en lo que afecta al Ultra Ligero Motorizado en el ámbito Aeronáutico, así como a la embarcación en el ámbito marítimo, que no resultó al no estar homologada en conjunto (embarcación y aeronave) y no disponer del certificado del artilugio para poder ejercer la actividad.

Todas las irregularidades detectadas se pusieron en conocimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Capitanía Marítima de Las Palmas y del Gobierno de Canarias para depurar las responsabilidades administrativas pertinentes.

Capitanía Marítima de Las Palmas, como medida cautelar, acordó el precinto del citado artefacto, indica la nota. EFE