Feijóo ve a Sánchez desesperado por el 'caso Begoña' y el presidente replica: "El tiempo pondrá las cosas en su sitio"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la "ira" que ha vertido el presidente del Gobierno en su comparecencia durante el largo debate de casi seis horas en el Pleno del Congreso se debe a que está "desesperado" por el caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez. Sin embargo, Pedro Sánchez ha señalado que hoy solo ha visto "gritar" al jefe de la oposición y, tras la alusión a su mujer, ha afirmado que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio". Este nuevo cruce de reproches se ha producido en la sesión de control al Gobierno del Congreso, que ha sido continuación del debate previo entre ambos, en el que Sánchez ha asegurado que no hay "nadie al volante" en el PP y ha situado a Isabel Díaz Ayuso como "la jefa". A esas declaraciones, el jefe de la oposición ha replicado aludiendo a la situación de Begoña Gómez y el hecho de que la Complutense haya cancelado sus dos máster: "Para jefa la que tiene usted en Moncloa, aunque la han echado del trabajo". Feijóo ha arrancado su pregunta interpelando a Sánchez si está de acuerdo con que la democracia se basa "en el respeto a la separación de poderes, es decir, en el respeto entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial". El presidente del Gobierno le ha respondido escueto: "Sí". Después, el presidente del PP ha puesto el foco en el caso que afecta a la esposa de Sánchez y la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid rechazando cerrar el 'caso Begoña Gómez', si bien el tribunal lo ha acotado y deja fuera el bloque sobre Globalia FEIJÓO A SÁNCHEZ: "EMPIEZA A SER UN PELIGRO PARA LA CONCORDIA" Así, Feijóo ha señalado que hace una semana, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, "acusaba al juez que investiga las actividades" de Begoña Gómez "de pedalear en la nada". "Y los insignes juristas y ministros Puente y Bolaños decían que era blanco y en botella", ha declarado. Es más, ha dicho que Sánchez, "utilizando el dinero público", "encargó a la Abogacía del Estado dos querellas contra ese juez". "Pues la cura de la realidad se la han dado los tres jueces de la Audiencia de Madrid, que dicen que no ha habido investigación prospectiva, que el instructor no se ha excedido y que hay datos que constatan el apoyo de la denunciada, es decir su mujer, al señor Barrabés y su llamativa variación de contratos con la Administración", ha manifestado. Por eso, Feijóo ha sentenciado que este martes la ministra portavoz "volvió a mentir" tras el Consejo de Ministros por asegurar que la Audiencia de Madrid "le ha dado la razón". "¿Usted cree, señor Sánchez, que le ha dado la razón?", ha preguntado. También ha criticado que el Gobierno diga que "está más cerca del archivo de la causa" cuando, según ha resaltado, "lo que ha dicho la Audiencia" es que el juez "prosiga investigando". "La Justicia investiga su entorno. ¿Por qué? Porque hay indicios de delito. Y porque lo que han hecho es un escándalo. Es un escándalo político y ético. Y veremos si es un escándalo judicial o no", le ha advertido, añadiendo que eso es "la Justicia quien tiene que decirlo". Asimismo, Feijóo ha recalado que los argumentos de Sánchez "para el plan de censura que intenta implementar en España se caen". "La democracia española no ha sido puesta en peligro por la imputación de su mujer. Al revés, la democracia española ha demostrado buena salud porque nadie está por encima de la ley", ha espetado al jefe del Ejecutivo. El líder del PP ha enmarcado en este contexto los ataques de Sánchez al PP. "Por eso hoy ha vertido unas horas de ira contra este Congreso. ¿Sabe por qué? Porque está usted desesperado. Porque ya no aguanta su rabia. Y porque empieza usted a ser un peligro para la concordia de España", ha aseverado. SÁNCHEZ DICE QUE FEIJÓO ES EL ÚNICO AL QUE HAN VISTO "GRITAR" HOY En su réplica, Sánchez le ha afeado que le acuse de "supuesta desesperación o exasperación" en sus intervenciones en el Congreso cuando, a su juicio, "al único" que han visto "gritar en la tribuna" de oradores del Congreso ha sido al presidente del PP. Dicho esto, y sin citar el caso que afecta a su esposa, el jefe del Ejecutivo ha contestado a Feijóo: "Sobre el asunto que usted me ha espetado en su intervención, le digo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio". Es más, ha avisado que también "pondrá en su sitio" el "tipo de oposición" que hacen el PP de Feijóo, el líder de Vox, y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Después ha respondido a las declaraciones previas de Feijóo, quien había aludido al aniversario del Comité Federal del "pucherazo", en el que "echaron" a Pedro Sánchez. "Mire, entre usted y yo, solo uno, solo uno, ha sido elegido al frente de su partido con el voto de la militancia", ha afirmado. Y tras las palabras del líder del PP afirmando que Sánchez "en dos años y medio ha perdido todas las elecciones", el jefe del Ejecutivo ha replicado: "Entre usted y yo, solo uno ha sabido concitar la mayoría de grupos parlamentarios para presidir este Gobierno. Y entre usted y yo, solo uno lleva o ha estado diez años, precisamente, manipulando e interviniendo en la televisión pública gallega", ha finalizado.

Compartir nota: Guardar