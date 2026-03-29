87-109. Los Pistons refuerzan el liderato en el Este

Chicago (EE.UU.), 28 mar (EFE).- Los Detroit Pistons reforzaron este sábado su liderato en el Este de la NBA con un cómodo triunfo 109-87 en su visita a los Minnesota Timberwolves.

Los Pistons ganaron su quinto partido en los seis disputados sin su estrella más brillante, Cade Cunningham, y tienen el mejor balance del Este, 54-20. Están por delante de los Boston Celtics (49-24), con ocho partidos todavía por jugar.

Tobias Harris llevó de la mano a los Pistons con 18 puntos y lideró a un grupo de cinco jugadores de Detroit con dobles dígitos en anotación.

El pívot Jalen Duren aportó un doble doble de diez puntos y trece rebotes, mientras que Daniss Jenkins y Ronald Holland sumaron trece cada uno.

Los Wolves jugaron sin Anthony Edwards por sexto encuentro consecutivo y nunca estuvieron en el partido, frenados por sus apuros en los tiros. Apenas conectaron un 31 % de sus tiros de campo.

Donte DiVincenzo fue el máximo anotador de Minnesota con 22 puntos.

Los Wolves son quintos en el Oeste (45-29) y podrían ser alcanzados en la tabla por los Houston Rockets (44-29). EFE