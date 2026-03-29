Maxi Gómez guía a Nacional a una nueva victoria en el Apertura

Montevideo, 28 mar (EFE).- Nacional sumó este sábado su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura uruguayo tras vencer por 2-3 a Montevideo City Torque en un encuentro que tuvo a Maxi Gómez como gran figura.

El delantero con pasado en los españoles Celta de Vigo, Valencia y Cádiz marcó dos goles -uno de ellos de penalti- y asistió a Gonzalo Carneiro para que el número 20 anotara el tercero.

Mientras tanto, Salomón Rodríguez anotó los dos tantos de Montevideo City Torque, uno de ellos de cabeza y el otro disparando desde los doce pasos.

Con la victoria, Nacional llegó a 16 puntos en nueve encuentros y se trepó al tercer puesto de la clasificación, aunque podría perder un lugar si el lunes gana Deportivo Maldonado.

Además, ganó dos encuentros consecutivos por primera vez en la temporada, ambas bajo la dirección técnica de Jorge Bava, quien el pasado domingo fue contratado para reemplazar a Jadson Viera.

También este sábado, Montevideo Wanderers goleó por 3-0 a Cerro con anotaciones de Mateo Levato, Jonathan Urretaviscaya y Nicolás Olivera. De esta forma sumó puntos muy importantes para la Tabla del Descenso.

Este domingo, el encuentro que Peñarol y Racing disputarán en casa del equipo Aurinegro decidirá en la novena jornada del Torneo Apertura uruguayo quién entrará a la recta final de ese certamen en lo más alto de la clasificación.

Único líder con 19 unidades acumuladas, el equipo dirigido por Diego Aguirre buscará aprovechar su localía para encadenar su cuarta victoria consecutiva.

También el domingo, Progreso recibirá a Liverpool, Albion visitará a Defensor Sporting y Juventud se enfrentará a Boston River.

En ese último juego, el equipo dirigido por el argentino Sebastián Ariel Méndez buscará levantar cabeza luego de un mal comienzo en el Torneo Apertura que lo llevó a la última posición.

En los primeros meses del año, Juventud mostró su mejor versión en el plano internacional, donde avanzó dos rondas en la Copa Libertadores al eliminar al ecuatoriano Universidad Católica y al paraguayo Guaraní. Luego cayó frente a Independiente Medellín, pero selló su boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, no pudo repetir en lo local, donde apenas ganó un partido de ocho posibles y cierra la clasificación con solo cuatro enteros.

El lunes, la fecha terminará con los partidos Cerro Largo-Danubio y Central Español-Deportivo Maldonado. EFE