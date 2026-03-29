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0-1. Haití cae ante Túnez en un partido muy recio en Toronto

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Redacción Deportes, 28 mar (EFE).- La selección de Túnez derrotó este sábado a su similar de Haití por 0-1 en un partido amistoso pero arduamente disputado de cara al Mundial de 2026 que se jugó en el estadio BMO Field de Toronto (Canadá).

El tanto de los africanos, dirigidos por Sabri Lamouchi, fue anotado en el minuto 7 por Sebastian Tounekti, delantero del Celtic escocés nacido en Noruega, tras un pase en el centro del área por parte de Ismael Gharbi, quien milita en el FC Augsburgo alemán.

Por su parte, los haitianos, que volverán a una Copa del Mundo después de 52 años de la mano del francés Sébastien Migné, exhibieron un juego muy recio en los primeros minutos ya que el juez central canadiense Pierre-Luc Lauziere le mostró amarillas a Jean-Ricner Bellegarde en el minuto 17 y a Ricardo Adé en el 34.

Túnez siguió con el control del balón pero sin inquietar más la portería defendida por Alexandre Pierre y su colega Sabri Ben Hessen fue prácticamente otro espectador.

Para la segunda parte fueron los africanos los que vieron los cartones amarillos: Adem Arous y Gharbi fueron amonestados en los minutos 48 y 54, respectivamente. No obstante, Lauziere también pintó de amarillo al haitiano Danley Jean Jacques en el 58, quien vería la roja en el 94.

El resto del partido fue aprovechado tanto por Lamouchi como por Migné para probar jugadores y darle rotación a sus nóminas.

Túnez, que jugará su séptimo Mundial con el de 2026, integra el grupo F junto a Países Bajos, Japón y el clasificado europeo de la llave entre Suecia y Polonia.

De su lado, Haití, cuya única experiencia mundialista fue en Alemania'74, forma parte del grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia. EFE

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