76-81. El UCAM tira de solidez para vencer en Grecia y estrenar su casillero europeo

Redacción deportes, 8 oct (EFE).- El UCAM Murcia tiró de solidez para vencer por 76-81 en la pista del Peristeri griego y estrenar así su casillero de victorias en la Liga de Campeones FIBA, competición que había iniciado perdiendo en casa la pasada semana por 97-103 tras una prórroga ante el Manisa Basket turco.

El conjunto español afrontaba el choque, por lo tanto, exigido y sin su capitán, Nemanja Radovic, que fue el descartado ante un rival que trae muy buenos recuerdos pues ante él se ganó la medalla de bronce en la Final a Cuatro celebrada en Belgrado a finales del pasado mes de abril.

Stelios Poulianitis anotó la primera canasta del Peristeri y del partido pero a continuación el cuadro universitario respondió con un 0-8 para empezar mandando. Sin embargo, Jarell Eddie, un ex del UCAM CB, convirtió dos triples seguidos para estrechar los guarismos (10-11). Dylan Ennis, también con dos encestes de máximo valor y una bandeja, lanzó de nuevo a los granas (10-18).

El partido se convirtió en un duelo de triplistas -Eddie logró su tercero y Patton el primero en su cuenta para los de casa y Troy Caupain también acertó para los visitantes- y el primer cuarto concluyó con un resultado otra vez ajustado (22-24).

Los de Sito Alonso, intensificando su defensa, no cedieron la iniciativa y desde la larga distancia -ahora con Howard Sant-Roos enchufando- instaló el 29-35 en el luminoso del Peristeri Indoor Hall Andreas Papandreou, lo que obligó a Georgios Limniatis, técnico heleno, a pedir tiempo muerto antes de que se llegara al ecuador del segundo cuarto.

No cesaron en su empeño los de la capital del Segura y la consecuencia de ello fue que gozaron de diez puntos de ventaja (31-41). Patton salió al rescate del Peristeri y al descanso se llegó con el 35-42.

El arranque del segundo tiempo fue parecido al del partido. Un 3-9 en poco más de tres minutos y la renta española que alcanzó su máxima cota, un +13 (38-51). El triple era un arma efectiva para el UCAM CB, que llevaba convertidos siete de los 15 que había lanzado -terminó con un 11/24-.

Ganar en Grecia no suele ser fácil y esta vez no iba a ser una excepción. Un 7-0 de parcial, con Eddie como protagonista -la ley del ex- y también con Patton haciendo daño, apretó el tanteo (47-53) y al final del periodo la diferencia se quedó en tres (55-58) con los murcianos muy atascados y con problemas de faltas -Jonah Radebaugh eliminado y Marko Todorovic con cuatro faltas- cuando faltaban diez minutos por jugar.

El juego se reanudó ya para el último cuarto con dos triples anotados por parte de cada equipo y, además, un 2+1 de los visitantes, que ampliaron su renta hasta el 61-67. Ludde Hakanson se sumó a la fiesta y los minutos siguieron transcurriendo con los de Sito por arriba y con cierto margen (66-75 ya dentro de los cinco minutos finales).

Un punto, con un tiro libre de Todorovic, en casi cuatro minutos pudo complicar las cosas (71-76 con dos minutos aún por jugar). Sin embargo, prácticamente hasta ahí llegó el Peristeri, que sólo anotaría cinco puntos más pero al final, cuando estaba resuelto un partido en el que hasta seis jugadores universitarios acabaron en dobles dígitos de anotación -Caupain, Ennis, Hakanson, Ennis, Sant-Roos, Todorovic y Rodions Kurucs-, una muy buena noticia para el ataque murciano.

Ficha técnica:

76. Peristeri BC Domino's (22+13+20+21): Harris (9), Poulianitis (4), Eddy (17), Coffey (6) y Patton (18) -cinco inicial-, Papas (14), Stavrakopoulos (-), Avdalas (2), Carberry (2) y Zougris (4).

81. UCAM Murcia Club Baloncesto (24+18+16+23): Caupain (14), Ennis (11), Rodions Kurucs (10), Brodziansky (3) y Todorovic (11) -cinco inicial-, Sant-Roos (11), Radebaugh (5), Diagne (-), Hakanson (11) y Birgander (5).

Árbitros: Ademir Zurapovic, de Bosnia; Mihkel Männiste, de Estonia; y Andris Aunkorgers, de Letonia. Eliminaron por cinco faltas al visitante Radebaugh (m.30).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones FIBA de baloncesto que se disputó en el pabellón Peristeri Indoor Hall Andreas Papandreou de la ciudad griega de Peristieri, ubicada en la periferia de Atenas, la capital del país, ante unos 2.000 espectadores. EFE

