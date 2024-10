El PSOE quiere homenajear a los militares que lucharon por la democracia durante la Transición

El PSOE ha planteado en el Congreso que el Gobierno homenajee a los militares que integraron la Unión Militar Democrática (UMD), una organización clandestina de militares que luchó por la instauración de la democracia entre 1974 y 1977, con motivo del 50º aniversario de su fundación. En una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, el PSOE alaba la misión de más de un centenar de miembros de la UMD, fundada en agosto de 1974, y recalca que, en sus tres años de existencia, desarrollaron "una gran actividad" en los cuarteles para apoyar una reforma política en España. Lo hacían, según el texto del PSOE recogido por Europa Press, "sin visiones partidistas" y siendo "fieles a su ideario", basado en el respeto a los Derechos Humanos, la convocatoria de unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal, la amnistía para todos los presos políticos y retorno de los exiliados y la lucha contra la corrupción. "Los militares integrantes de la UMD contribuyeron a que las Fuerzas Armadas sean hoy una institución básica en el modelo de convivencia democrática y su significado en la Transición es unhito de gran simbolismo e importancia", indican los socialistas. SIETE OFICIALES CONDENADOS Siete oficiales de la UMD fueron condenados en Consejo de Guerra y expulsados de las Fuerzas Armadas. Hasta 1986 no se produjo su rehabilitación profesional plena, aunque no se les concedió destino activo a los que lo solicitaron. Otros tantos sufrieron persecuciones y postergación con gobiernos democráticos. La Comisión de Defensa del Congreso aprobó en 2009 una iniciativa que reconocía la labor de la UMD y dio paso a que la ministra de Defensa socialista Carme Chacón en 2010 condecorara con las Cruces del Mérito Militar y Aeronáutico a 14 antiguos miembros de la UMD que colaboraron en el proceso de transición hacia la democracia en España. Por todo ello, el PSOE pide ahora al Congreso que proceda a organizar "en el menor tiempo posible" un homenaje por los 50 años de la fundación de la UMD, rindiendo homenaje a los militars que la integraron y con especial reconocimiento y atención a aquellos que en defensa de esos ideales arriesgaron su carrera y promoción profesional, incluida su libertad personal, divulgando "con precisión" sus sacrificios personales y profesionales. La UMD se extinguió en 1977, una vez celebradas las elecciones generales del día 15, haciendo honor a sus planteamientos.

