Ayuso ve "injusto" pedirle a Israel "que se deje aniquilar" porque luego irán otros países

Madrid, 6 oct (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que es "perverso e injusto" pedirle a Israel "que se deje aniquilar" y no dé respuesta a los ataques terroristas porque "los siguientes serán otros países de la zona del Mediterráneo" y también Occidente.

Así lo ha asegurado la presidenta de la Comunidad en su intervención en la II Academia de la Juventud Madrileña organizada por Nuevas Generaciones de Madrid en referencia al aniversario -mañana lunes, 7 de octubre- de los atentados terroristas de Hamás en Israel, que fueron respondidos con una ofensiva israelí en Gaza que aún prosigue.

Un aniversario "muy triste" pero también "preocupante" porque "hay gente en Europa occidental que está comprando el discurso de los terroristas y de todos aquellos que quieren destruir nuestra sociedad, destruir Occidente".

"Es un ataque sin precedentes contra la única democracia que existe en Oriente Próximo, en un país donde hombres y mujeres viven en total libertad e igualdad", ha seguido defendiendo Ayuso.

En este sentido, ha recalcado que Israel tiene un fuerte sentido de la democracia que permite incluso que su propio ejército tenga sus críticas internas o que se expresen discrepancias políticas de forma abierta, mientras en otras democracias como España "estamos asistiendo a un deterioro institucional, a una imposición de la justicia y a un intento de colonización del Estado de derecho sin que pueda venir contestación siquiera".

A Israel, ha seguido diciendo Ayuso, no puede pedírsele "que no se defienda a sí mismo", y ha asegurado que este país sufre "todos los días decenas y decenas de bombardeos" que pueden evitarse "gracias a la cúpula de hierro y a haber destinado su dinero a la protección".

"Pedirle que no haga nada, que no se defienda, que no ataque el terrorismo y que, por tanto, se deje simplemente aniquilar es algo insensato y que no nos pedirían a nosotros. ¿Alguien entendería que en España secuestraran a mujeres, las violaran, las torturaran, las enseñaran por las calles (...) y que luego se nos pidieran no hacer nada, no decir nada? Eso es abrirle la puerta al mal", ha afirmado.

Ayuso ha señalado que "nadie quiere la guerra" pero en esta situación "no puedes pedirle que pongan fin a Hamás o Hezbolá con flores". EFE

1011766