Vox critica la "traición" y la "bajeza" del Gobierno por pactar con Bildu la reforma de la Ley Mordaza

Vox ha arremetido este jueves contra el Gobierno de coalición por su "traición" y su "bajeza" al acordar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', con Bildu, a los que ha tildado de "verdugos del pueblo español" y "brazo político de ETA". El acuerdo entre el Gobierno y Bildu para reformar la norma incluye acabar con el uso de las actuales pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, acabar con la "discrecionalidad" en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia y también presentar en un plazo de seis meses una reforma de la Ley de Extranjería para poner fin a las conocidas como 'devoluciones en caliente' de migrantes en frontera. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha censurado que Sánchez haya decidido "que sean los terroristas los que hagan las leyes policiales y de seguridad" y cree que "nunca un Gobierno traicionó tanto a la nación". "(Pedro) Sánchez traidor", ha agregado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter). Además, en una referencia velada al PP, ha pedido que no se dé "ni agua" al Ejecutivo. "Ningún pacto con el Gobierno que deja a los pies de los terroristas y delincuentes a las fuerzas de seguridad y a la sociedad española", ha remachado. Por su parte, usando la citada red social, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha indicado que el hecho de que "los verdugos del pueblo español sean quienes redacten las leyes da buena cuenta de la bajeza de este Gobierno". A renglón seguido, ha reprochado al Ejecutivo que, en cambio, "no haga nada por reclamar el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos (de ETA) sin resolver". "El brazo político de ETA debe estar en la cárcel, no en el Congreso", ha zanjado la portavoz parlamentaria.

