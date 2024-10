Tellado vislumbra una "escena de salón" entre Sánchez y Page: "Voceará un ratito fuera y dentro agachará la cabeza"

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha augurado que este viernes, en el encuentro entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habrá una "escena de salón" en la que García-Page "agachará la cabeza en la reunión y voceará un ratito después". Así lo ha indicado tras la reunión interparlamentaria del PP de Castilla-La Mancha en Toledo, junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, junto a los diputados nacionales y autonómicos, los senadores y los portavoces en las diputaciones provinciales del PP de la región. Tellado ha calificado al presidente castellanomanchego como "uno de los personajes mas peligrosos del 'sanchismo'", de los dirigentes socialistas "que más daño hace a la política española", porque "proyecta una imagen de disidencia controlada que sólo sirve para reforzar el proyecto de Sánchez". El portavoz de PP en el Congreso ha aseverado que la "realidad" es que García-Page "es el principal avalista de Sánchez en el día a día", pretendiendo "convencer a la gente de que puede apoyar al PSOE, aunque no esté de acuerdo con Sánchez". Tellado ha añadido que se ha hablado "mucho" de los siete votos de Junts en el Congreso de los Diputados y "muy poco" de los ocho votos de García-Page, con los que "no habría habido investidura, ni amnistía, ni se plantearía el cupo independentista". "Los votos que Page pidió en Castilla-La Mancha son los que están haciendo posible todos los atropellos de este Gobierno y ante los que el presidente de Castilla-La Mancha sólo hace pucheros", ha dicho, acusando al dirigente socialista de querer "que en España pase lo que está pasando". El portavoz del PP en el Congreso ha felicitado al PP de Castilla-La Mancha "por su trabajo día a día", consiguiendo ganar las elecciones municipales, generales y europeas y aumentar el número de votos en las autonómicas. SOLUCIONES A PROBLEMAS "INTENSOS" Por su lado, el presidente del PP en Castilla-La Mancha ha deseado que este viernes salgan soluciones a problemas "muy intensos" que sufre la región fruto del encuentro entre García-Page y Sánchez, pero, ha advertido, esto "no va a ser". Ha enumerado algunas demandas que el querría que saliera con un compromiso firme del Gobierno central: la "fecha en la que el AVE llegará a Talavera de la Reina y conectar Madrid con Lisboa a su paso por Toledo; garantizar la agricultura y la industria mediante un pacto nacional por el agua o desdoblamiento de carreteras clave, así como el compromiso de financiación del 50 por ciento de la educación de 0 a 3 años por parte del Estado como ha propuesto Alberto Núñez Feijóo". De manera reiterada, ha señalado que "García-Page ha decidido su postura pronunciándose a favor de Pedro Sánchez, porque lo avala cada día con sus hechos" y con los votos de los diputados socialistas de la región en el Congreso. "Page quiere asegurar que Sánchez siga para seguir él tambien, sólo piensan en ellos mismos", ha aseverado.

