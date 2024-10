Gamarra pide una investigación tras la suspensión del examen de RTVE y que "se indemnice" a los opositores afectados

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido este martes una investigación tras la suspensión del examen de RTVE para que se depuren responsabilidades, al tiempo que ha defendido que "se indemnice" a los opositores que tuvieron "coste económico para poder asistir a esta prueba. Así se ha pronunciado en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, después de que RTVE decidiese el domingo aplazar el proceso de oposición para la categoría de informador tras detectar una filtración en las preguntas de la prueba. Al final el nuevo examen tendrá lugar el próximo 2 de noviembre. Gamarra ha admitido que a su partido le "preocupa" lo que ocurrió el domingo tras decidir la suspensión de ese examen que afectó "a miles" de opositores que "tenían sus expectativas puestas en esa prueba". "Exigimos una investigación, exigimos que haya y se asuman responsabilidades y exigimos también que se indemnice a todos aquellos opositores que no solo dedicaron su tiempo, sino que también tuvieron unos costes económicos para poder asistir a un espectáculo bochornoso en el cual vivieron como se suspendían unas pruebas porque las preguntas se habían filtrado", ha manifestado. "NI ESTAMOS COLABORANDO NI PARTICIPANDO EN ESA NEGOCIACIÓN" EN RTVE Al ser preguntada si hay contactos entre PP y PSOE para la renovación de la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, Gamarra lo ha negado. "Ni estamos colaborando, ni participando en esa negociación", ha apostillado. En este sentido, la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que el Partido Popular "no puede colaborar en una renovación donde el único intento de Pedro Sánchez es seguir controlando Radiotelevisión Española". A renglón seguido, Gamarra ha asegurado que el plan de regeneración que ha impulsado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un "plan de censura" con el que busca "proteger" a su esposa, Begoña Gómez. "La regeneración democrática y Pedro Sánchez es como el agua y el aceite, porque quien ha degenerado y degenera todos los días la democracia en nuestro país. Evidentemente no está capacitado para regenerarla. La regenerará el Partido Popular cuando podamos llegar al Gobierno de España", ha declarado, para añadir que hay muchos organismos que "tienen que ser descolonizados". Según Gamarra, el plan de Sánchez pretende "única y exclusivamente amordazar a todo aquel que esté dispuesto a llevarle la contraria o que esté dispuesto a denunciar la corrupción que afecta a su Gobierno, a su partido y a su entorno más cercano". En este punto, ha confirmado que el PP se opondrá a "cualquier medida" que pretenda "amordazar a los medios", que deben seguir ejerciendo como "cuarto poder". "Queremos un país donde la prensa sea libre, donde los periodistas puedan ejercer su labor y su trabajo y que lo hagan en absoluta libertad. Eso es lo que vamos a hacer", ha abundado. EL "PECADO ORIGINAL" DE LA LEGISLATURA Gamarra ha asegurado que esta legislatura tiene "un pecado original", que consiste en que Sánchez quiso gobernar tras perder buscando una "coalición negativa" sin respaldo parlamentario, dado que "no exite una mayoría progresista como dice y repite el Gobierno". Asimismo, ha dicho que, aparte de ese "fallo multiorgánico de cómo ha nacido", el Gobierno tiene ahora "una corrupción que le acorrala por todos los lados". "Y la corrupción y la incapacidad de gobernar es algo que hemos visto siempre con carácter previo a la caída de un Gobierno socialista. Fue así con Felipe González, del 93 al 96, fue también así del 2008 al 2011 con Zapatero y estamos ya en esa fase que es una fase de finalización de este Gobierno, sin duda alguna", ha aseverado. LÓPEZ Y PUENTE, MINISTROS PARA "DEFENDER" A SÁNCHEZ Gamarra ha afirmado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha sido nombrados para "defender" el "sanchismo", que "significa defender a la mujer del presidente". "Los Óscars, efectivamente, Óscar I y Óscar II. Óscar Puente y Óscar López, yo creo que hacen muy bien su labor. Ellos no están ahí puestos para resolver los problemas de los españoles", ha manifestado.

Compartir nota: Guardar