Bordalás defiende a Uche por el racismo y desaprueba sus palabras sobre los árbitros

Getafe (Madrid), 27 sep (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, desaprobó las palabras de su jugador Christantus Uche, que criticó abiertamente a los árbitros en una entrevista a 'ESPN África' y apoyó sin fisuras a su jugador en el tema del racismo tras denunciar en esa misma entrevista que esta temporada le han llamado "puto negro" desde las gradas.

El técnico del conjunto azulón habló sobre las declaraciones del centrocampista nigeriano y que desaprobó su presidente, Ángel Torres, que llegó a decir que Uche se había "equivocado" y que a partir de ahora "lo que tendrá que hacer es no hablar".

Uche, en concreto, se refirió a los árbitros y a los insultos racistas que ha escuchado hacia su persona: ""En los primeros dos o tres partidos en la Liga, lo he visto con mis ojos. Los árbitros son muy malos. Me dan una patada y el árbitro sólo me dice que me levante. No, es falta, tienes que pitarla. Pero si dan una patada a otro jugador, el árbitro la pita. Y es muy doloroso y no puedes hacer nada, no tienes ningún poder, porque el árbitro tiene todo el poder para hacer cualquier cosa. No, tiene que pararlo. Yo me caeré, me darán patadas enfrente del árbitro y el árbitro no hará nada. No es bueno", dijo Uche.

"Algunos aficionados gritaban puto negro, tú eres negro, esto, aquello. Eso no está bien. No está bien", agregó el nigeriano, que llegó al Getafe este verano procedente del Ceuta de la Primera RFEF.

Sobre sus declaraciones respecto a los árbitros, Bordalás fue contundente: "Uche Está en plena adaptación al fútbol profesional y a nuestra Liga. Hizo un comentario que obviamente estamos en contra. Sin ningún tipo de maldad. Ha quedado en eso, se lo hemos comentado. Toda la plantilla tiene un enorme respeto al estamento arbitral. Es un chico que no tiene experiencia, le han hecho muchas faltas. Ha hecho un comentario fuera de tono. Pero creo que ni él mismo era consciente de la repercusión ni de lo que comentaba. No hay que dar importancia y disculpas en nombre de todos porque tenemos mucho respeto por los árbitros".

Y sobre las palabras racistas que ha escuchado Uche, apoyó sin fisuras a su jugador: "Por supuesto. Lo desaprobamos todos. Si es verdad que le han dicho eso estamos totalmente en contra. Las aficiones van a vivir el fútbol con mucha pasión, defienden a sus equipos, pero pedimos máximo respeto a los profesionales. Puedes ir a un estadio a animar a un equipo, a alentarle y todo esto queda en un segundo plano y no es agradable absolutamente para nadie. Lo desaprobamos totalmente", concretó. EFE