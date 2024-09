Guardiola rechaza someterse a una cuestión de confianza y pide a los grupos políticos que "dejen de mirar su ombligo"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha rechazado la posibilidad de convocar nuevas elecciones o someterse a una cuestión de confianza a pesar de no contar con la mayoría parlamentaria una vez roto, el pasado mes de julio, el pacto de gobierno con Vox, y de cara a la próxima elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. A preguntas de los medios de comunicación, ha señalado que ya obtuvo el apoyo de los ciudadanos en las elecciones autonómicas de 2023 y en las europeas de 2024, así como que se encuentra en un "escenario optimista", en el que trabaja "día y noche para mejorar la vida de la gente". Con estas palabras ha respondido a las palabras de este pasado jueves, en el pleno de la Asamblea de Extremadura, cuando el diputado de Vox Juan José García parafraseó al portavoz del PP nacional, Borja Sémper, en las que afirmaba que "en democracia cuando un gobierno pierde la confianza o no tiene suficientes apoyos lo que debe hacer es disolver las cortes, convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza". "Yo la confianza ya la obtuve el pasado 28 de mayo y he vuelto a obtener la confianza en las anteriores elecciones europeas", ha expuesto Guardiola, quien espera que los grupos de la oposición "tengan la altura política suficiente y necesaria para que entre todos podamos seguir haciendo que Extremadura sea una región próspera y que cada vez vayamos avanzando en todos los sentidos". Especialmente, ha dicho, en el refuerzo de los servicios públicos, que "mucha falta hace", y también la economía de Extremadura, cuestiones en las que se centrará el proyecto de presupuestos, cuya negociación se inicia este viernes con los primeros contactos entre la consejera de Hacienda, Elena Manzano, y los cuatro grupos del parlamento extremeño. En este punto, ha destacado los avances experimentados por los indicadores económicos en los últimos meses, que "hacen ver que todo va mejor", si bien se necesita "consolidar estas políticas que hemos iniciado, y para eso necesitamos que los grupos políticos dejen de mirar su ombligo, dejen de mirar sus siglas y que piensen en el interés general", ha dicho.

Compartir nota: Guardar Nuevo