Baleares insiste en necesidad de actualizar "de una vez" el plus de insularidad: "Basta ya de no atender esta petición"

El Govern balear ha insistido al Gobierno de España en la necesidad de actualizar "de una vez" el plus de insularidad de los funcionarios de la Administración General del Estado en Baleares. "Basta ya de no atender esta petición", ha dicho el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa. Así se ha expresado el portavoz este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, tras ser preguntado por la marcha de seis agentes de la Guardia Civil de Ibiza. "Pone de manifiesto la situación dramática que viven determinados colectivos de funcionarios de la Administración General del Estado en Baleares", ha lamentado, añadiendo que se trata de una materia "muy sensible e importante". Igualmente, ha afeado al Ministerio del Interior por "mirar hacia otro lado" mientras se produce "un goteo constante" de peticiones de traslado a otras comunidades autónomas.

