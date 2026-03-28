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Infantino califica de especial estar en México, "donde se inventó el fútbol"

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México, 28 mar (EFE).- El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, calificó este sábado que estar en México es algo especial porque de alguna manera en este país se inventó el fútbol, cuando los Aztecas jugaban el juego de la pelota hace 3.000 años.

"Poder estar aquí para arrancar el Mundial es especial; aquí se inventó el fútbol", dijo Infantino al encabezar la ceremonia de inauguración de la exposición "Álbum épico" en un museo en la delegación de Iztapalapa.

Infantino y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebraron el entusiasmo en el país a poco más de dos meses del inicio del Mundial, que se inaugurará en el Estadio Azteca, primero en ser escenario de tres Copas del Mundo.

"México fue sede de dos Mundiales especiales, en los que ganaron Brasil y Argentina, con Pelé y Maradona; además, aquí se jugó el partido del siglo, entre Italia y Alemania y aquí fue donde Manuel Negrete hizo su gran gol", dijo en referencia a una de las jugadas más hermosas de los Mundiales, en 1986.

Infantino recordó que el fútbol reparte alegría a millones de aficionados en todo el mundo y México es un país muy vinculado a la felicidad a partir del balompié.

"El fútbol es de niñas, niños, mujeres y hombres, no todos pueden estar en un estadio, pero todos pueden disfrutar el fútbol. Ciudad de México es para nosotros muy especial", explicó.

Brugada pidió a Infantino reconocer como el primer Mundial de fútbol femenino el celebrado en el verano de 1971 en México, ganado por Dinamarca con México como subcampeón, a lo cual el directivo aceptó. "Aquí están las pioneras del fútbol femenil, si hay alguna que se levante", dijo el suizo.

Al recordar su niñez, Infantino reveló que su padre le contó las historias relacionadas con el Mundial de 1970 en el que su país perdió la final con Brasil y tiene en su memoria aquella gesta celebrada en México.

Esta semana el presidente de la FIFA estuvo en los partidos de repesca ganados por Bolivia a Surinam, en Monterrey; y por Jamaica a Nueva Caledonia, en Guadalajara, ciudades que el martes serán sede de los duelos que repartirán los dos últimos boletos al Mundial, a los ganadores de los partidos Irak-Bolivia y República Democrática del Congo-Jamaica.

Este sábado el presidente de la FIFA estará en el Estadio Azteca, donde México enfrentará a Portugal, en un amistoso que dejará abierto el escenario de la inauguración del Mundial, el próximo 11 de junio. EFE

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