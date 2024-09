El PP se abre a buscar acuerdos en el Congreso con Junts al margen de "propuestas identitarias"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este jueves que el Grupo Popular impulsará sus iniciativas en materia económica, social o laboral y buscará "apoyos parlamentarios entre aquellas formaciones que puedan coincidir con ellas", entre las que ha incluido a Junts. Aunque ha dicho que es "público y notorio" lo que les separa de la formación de Carles Puigdemont, se ha abierto a buscar acuerdos con esa formación en temas que estén al margen de cuestiones "identitarias". "Es público y notorio lo que nos separa de Junts. Es público y notorio lo que nos separa del PNV. Lo que nos separa, en definitiva, de propuestas nacionalistas, identitarias. Pero si somos capaces de acordar, por ejemplo, una Ley del Suelo, ¿por qué no lo vamos a hacer? El problema de la vivienda es extraordinariamente grave en España y este Gobierno es incapaz de resolverlo y de aplicar medidas que dén respuestas, más allá de medidas pancarteras profundamente ideologizadas", ha declarado Sémper. Dicho esto, Sémper ha indicado que el PP va a plantear "alternativas" en "múltiples materias" que "den respuestas a los problemas que tiene el país". "Y esto si somos capaces de acordarlo con otras formaciones políticas, ¿Por qué no?", ha exclamado, para añadir que el PP quiere ser "vanguardia de las soluciones" ante el "mal Gobierno" de Sánchez. DICE QUE EL PP BUSCA "DESBLOQUEAR LA POLÍTICA" EN ESPAÑA En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Sémper ha vinculado la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno con las declaraciones del pasado fin de semana de Pedro Sánchez advirtiendo de que gobernará sin el poder legislativo. "El PP viene detectando desde hace unos meses que el Gobierno va resquebrajando sus apoyos. De hecho, tenemos un Gobierno que no tiene apoyos parlamentarios", ha afirmado, para añadir que España "está paralizada", para defender el intento del PP de "desbloquear la política en España". Sémper ha subrayado que el PP quiere representar "para los españoles no solo el antisanchismo" y ser "ser la opción de aquellos que están hartos de esta forma de hacer política de Pedro Sánchez" sino también la de "aquellos que buscan una España mejor". "Y queremos dibujarla a través del Congreso de los Diputados, impulsando nuestras iniciativas y obteniendo los apoyos parlamentarios para llevarlas adelante", ha indicado. Así, ha admitido que eso lo van a intentar hacer "con todas las formaciones" de la Cámara Baja, "salvo Bildu", una formación que, a su juicio, "está en otro universo" al creer que "asesinar estuvo bien". Según ha recalcado, es "un parámetro moral y ético" que para el PP es "insoslayable". DESCARTA LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA SÁNCHEZ El portavoz de los 'populares' ha afirmado que el PP "no es un partido que esté arrinconado" sino que "es un partido gobierno, con vocación de Estado y vocación de hablar con todos" sin "renunciar" a sus principios. Al ser preguntado si buscar esos acuerdos con el PNV o Junts puede abrir la puerta de una moción de censura contra Pedro Sánchez, Feijóo lo ha rechazado porque "no hay mayorías suficientes". Por lo tanto, ha indicado que se trata de escenarios que "están muy lejos". "Yo creo que una cuestión es la actividad ordinaria del Congreso de los Diputados, en la que los partidos políticos hacemos planteamientos y propuestas sectoriales, económicas, como relataba antes, y otra muy diferente es una hipotética moción de censura para la que hoy no hay mayorías suficientes", ha abundado. DENUNCIA LA "PINZA" ENTRE EL PSOE Y VOX Después de que Vox se abstuviese en la moción del PP sobre el cupo que se votó en el Congreso, salvando al Gobierno de perder la votación, Sémper ha denunciado una vez más la "pinza" que, a su juicio, existe entre el PSOE de Pedro Sánchez y Vox. "Tanto Pedro Sánchez como Vox viven obsesionados con el Partido Popular. Y hay una vocación decidida, coincidente en muchas ocasiones, de erosionar la posición del Partido Popular", ha manifestado, para añadir que es una estrategia de "corto recorrido". Sémper ha indicado que "no mira ni a su izquierda ni a su derecha a la hora de proponer y hacer propuestas en beneficio de los españoles" y que su "obsesión" es "ofrecer una alternativa a este mal Gobierno". "Y nosotros, si hay otros partidos que hacen oposición a la oposición, allá ellos", ha exclamado. AFEA A SÁNCHEZ QUE SIGA SIN DAR EXPLICACIONES POR CASO DE SU ESPOSA Por otro lado, Sémper ha criticado que el presidente del Gobierno siga sin dar explicaciones sorbe el caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez, y sin contar a los españoles "qué es lo que sabía y por qué todavía no ha sido desmentido que la Moncloa era utilizado por su entorno familiar" para "hacer negocios o para recibir a quien financiaba sus negocios". Al ser preguntado por la decisión de la Fiscalía de Madrid apoyando que se admita a trámite la querella presentada por el presidente del Gobierno por un presunto delito de prevaricación contra Juan Carlos Peinado, el magistrado que investiga a su esposa, Begoña Gómez, Sémper ha señalado que él no comenta las decisiones judiciales. "Creo que los políticos no estamos para hacer de opinadores de las decisiones que toman los jueces y también he dicho en muchas ocasiones, el futuro judicial de Begoña Gómez debe seguir su curso sin injerencias políticas y la señora Gómez tiene que dar respuesta ante los tribunales", ha manifestado, para insistir en que a los políticos les toca "evaluar" lo que hacen "otros políticos", en este caso Pedro Sánchez. El dirigente del PP ha insistido en que el PP se va a centrar en pedir explicaciones al presidente del Gobierno. "Y la señora Gómez tiene un recorrido judicial como todo hijo de vecino. A ver si por ser la mujer del presidente del gobierno, una no tiene que dar cuentas ante la justicia cuando se la investiga", ha enfatizado.

