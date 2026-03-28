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Domingo con preparatorias para los grandes premios de primavera

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Madrid, 28 mar (EFE).- La cuarta reunión de la temporada que se disputa mañana en el Hipódromo de La Zarzuela, con cinco carreras válidas para la Quíntuple Plus y la Lototurf, juegos de Loterías y Apuestas del Estado, acoge en su programa dos preparatorias para las citas principales de la primavera madrileña, los 2.200 metros del premio Robertiya, para las yeguas de edad, y los 1.400 del Habitancum, para los viejos milleros.

Ocho hembras afrontan el Robertiya, la tercera prueba de la jornada (que arrancará a las 12 de la mañana). “Sweet Caroline”, la mejor yegua en los hipódromos españoles en 2025, hace aquí su reaparición. Frente a ella, “Salmarak”, su escolta en el Ruiz Benítez de Lugo, y “Caccia di Diana”, laureada en el Beamonte-Oaks en 2024 y que cerró la campaña pasada con victoria en Madrid y al alza de valor.

En el Habitancum, un buen puñado de los candidatos a los grandes premios de 1.400 y 1.600 metros en los próximos meses. Como “Tacarib Bay”, el mejor en el Hispanidad y segundo de “Skytree” en el Blasco; “The Snapper”, que llega con triunfos ya en el presente 2026 logrados en Dos Hermanas (Sevilla); “X Rays”, que ganó esta misma carrera en 2025; y “The Waco Kid”, compra en Inglaterra de la cuadra Mediterráneo.

Todo apunta en esta cita a un duelo entre dos preparadores, el donostiarra Guillermo Arizkorreta, que ensilla a “Tacarib Bay” y “X Rays”, y el argentino Óscar Anaya, actual líder la tabla de entrenadores y responsable de los otros dos favoritos.

En la primera carrera, sobre 2100 metros y con montas de jinetes aficionados, gustan “Black Voice”, con Sara Horcajada, y “Eve of Destruction”, con Claudia Banegas. Para la segunda, en la misma distancia, para potros de tres años, destacan “Time Tight”, con Jaime Gelabert en la montura, y “Toledano” con Ignacio Melgarejo.

La cuarta, la Lototurf, donde las potrancas de tres años descubren las dos curvas, el juego se concentrará en “Contesa”, con el checo Václav Janácek, y “Sikereti”, con el propio Melgarejo.

Las mantillas de los caballos favoritos para la Quíntuple Plus son las siguientes:

1ª Carrera: 3 (Black Voice) – 6 (Eve of Destruction)

2ª Carrera: 2 (Time Tight) – 5 (Toledano)

3ª Carrera: 1 (Sweet Caroline) – 5 (Caccia di Diana)

4ª Carrera; 2 (Contesa) – 6 (Sikereti)

5ª Carrera: 2 (Tacarib Bay) – 4 (The Snapper) – 5 (X Rays) – 8 (The Waco Kid). EFE

fg/sab

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