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Los reyes Felipe y Letizia cogen vacaciones en Semana Santa para dedicar todo su tiempo al reencuentro con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía

Durante la Semana Santa, los monarcas han dejado vacía su agenda oficial para aprovechar el regreso de la princesa y la infanta

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Familia Real Española. (Europa Press)
La familia real española al completo: los reyes Felipe y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía (Europa Press)

La familia real ha optado por vaciar su agenda pública durante la próxima semana para dedicar tiempo exclusivamente a la convivencia familiar. Esta decisión coincide con el inicio de las vacaciones de la princesa Leonor, quien ha regresado a La Zarzuela tras varios meses de ausencia debido a su formación militar. Tanto el rey Felipe como la reina Letizia han priorizado este encuentro familiar, que se ha convertido en una ocasión especial, sobre todo ante la marcha de sus hijas fuera del hogar.

Durante la Semana Santa, los reyes han despejado todos sus compromisos y han reservado los próximos días para compartirlos con la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes están formándose fuera de Madrid. El viernes, Leonor comenzaba su descanso y la infanta Sofía, que estudia en el Forward College de Lisboa, se sumará a la familia el próximo 3 de abril, fecha en la que inicia su periodo vacacional en Portugal.

La última reunión de las cuatro figuras de la Casa Real tuvo lugar con motivo de las exequias de la princesa Irene de Grecia. Leonor está afrontando la última etapa de su formación castrense en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia. Su retorno a Madrid antecede a la recta final de su instrucción y precede la entrega de su despacho de Alférez.

Encuentro entre la reina Letizia y la princesa Leonor con el cantante Javier Erro, exconcursante de La Voz Kids

La rutina de la familia real en sus vacaciones

La infanta Sofía, por su parte, concluirá el 3 de abril el segundo trimestre en el centro universitario lisboeta y no deberá reincorporarse a sus estudios hasta la semana del 12 de abril. Este parón proporciona a ambas hermanas un respiro tras un curso especialmente exigente en lo académico.

El perfil bajo ha caracterizado tradicionalmente estos días de vacaciones para los reyes y sus hijas. La cercanía de estas fechas suele suponer un cambio en la rutina familiar, marcada desde 2019 por el abandono de la tradicional estancia en Palma de Mallorca y la búsqueda de alternativas de ocio en Madrid u otros viajes cortos. Así, tendrán tiempo de ponerse al día tras meses separados.

MADRID, 30/03/2024. La reina Letizia y princesa Leonor, durante la procesión de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo y del Paso del Santísimo Cristo Yacente, en la que ha participado junto al rey Felipe (c,detrás), y la infanta Sofía, este sábado en la madrileña calle de Alcalá.-EFE/ Mariscal
La reina Letizia y princesa Leonor, durante la procesión de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo (EFE/ Mariscal)

La Semana Santa de los reyes

De hecho, las vacaciones anteriores de Semana Santa han transcurrido entre planes culturales en la capital, como la asistencia a la representación de la Pasión en Chinchón en 2023 o la presencia en procesiones en el centro de Madrid en 2024. La princesa Leonor tuvo que renunciar a la celebración familiar en 2025 por motivos de agenda militar, aunque este año ha regresado para sumarse a las jornadas de descanso en el domicilio familiar.

Las preferencias por actividades culturales durante estos días están motivadas por las aficiones compartidas dentro de la Casa Real, especialmente el interés de la reina Letizia por el cine, la literatura y el arte, que ha transmitido a sus hijas. Como se ha puesto de manifiesto durante los últimos años, la privacidad y la calidad del tiempo compartido marcan los planes escogidos por los reyes, en consonancia con el deseo de garantizar un entorno alejado de la exposición pública que acompaña durante el resto del curso a la familia real.

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