Lipowitz: "Estoy triste por no haber seguido a Vingegaard; Remco tenía piernas para ganar"

Berga (Barcelona), 28 mar (EFE).- El alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) se mostró "triste" por no haber podido seguir a Jonas Vingegaard (Visma / Lease a Bike), ganador de la sexta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, en la que su compañero, Remco Evenepoel, que terminó quinto, "tenía piernas para ganar".

El ciclista germano, que cruzó la meta situada en el puerto de Queralt en tercera posición, a 10 segundos del vencedor, ha agradecido la cooperación de Evenepoel.

"Remco ha hecho un trabajo magnífico. Hemos ido muy rápidos en el último descenso, hemos conseguido dejar atrás a Gall", ha reflexionado Lipowitz, que tras este resultado es tercero en la general, siguiendo la estela de Vingegaard, primero, y el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious), segundo.

El trabajo de Evenepoel descendiendo la Collada de Sant Isidre, penúltimo escollo de la jornada, permitió al alemán rebasar al austríaco Felix Gall (Decathlon) en la general, que ahora ocupa la sexta posición, por detrás del belga de Red Bull, quinto.

"Estoy triste por no haber podido seguir a Jonas en su ataque. Creo que Remco tenía las piernas para ganar la etapa; me siento apenado por eso", ha reconocido Lipowitz. EFE