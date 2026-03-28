0-1. El Burgos se lleva el derbi con un gol de penalti en el 89

Inés Morencia

Valladolid, 28 mar (EFE).- El Burgos se llevó el derbi autonómico ante el Valladolid gracias a un gol de penalti, por mano de Michelin, que materializó a la perfección David González a un minuto del final y que frustró al cuadro local, que durante el choque propuso más y tuvo más iniciativa en el plano ofensivo.

Los locales presentaron varios cambios en sus filas, con respecto a la anterior jornada, mientras que los burgaleses mantuvieron una continuidad y, desde el inicio, dejaron claro que podían ser verticales y valientes en ataque.

Impusieron presión en los compases iniciales, pero los blanquivioletas no se dejaron amedrentar y ya dieron un primer aviso en el minuto 5, con un centro-chut de Ponceau que repelió el palo. Primera ocasión clara del partido para inaugurar el marcador.

Pero en un derbi autonómico, en el que además Burgos llegaba como uno de los que menos goles encaja de la liga, y el Valladolid, como uno de los que más tienen que crear para lograr un gol, el juego pasó a un segundo plano.

La posesión del balón se repartió de manera equitativa, entre locales y visitantes, y el planteamiento táctico impedía que se produjeran llegadas con peligro ni en una ni en otra área. Traducido: el choque se hacía tremendamente aburrido, sin ritmo.

Los cánticos del público ofrecían el entretenimiento que no se podía ver en el terreno de juego, en el que los jugadores tenían que luchar al máximo cada balón para poder ganar algún metro.

Era una cuestión de paciencia. Esperar a que el contrario cometiera algún error para sacar petróleo de él. Y Ponceau no pudo aprovechar uno de esos pocos fallos en la defensa burgalesa, ya que su disparo salió poco controlado y Cantero desvió el balón a córner.

Fue la oportunidad más manifiesta para que se hubiera podido cantar un gol. Pero no pudo ser, y se llegó al descanso con el 0-0 inicial.

Empezó la segunda parte con la misma ralentizada circulación del balón. Cualquier falta de concentración, golpe de suerte, o fallo podía resultar determinante. En este caso, un fuera de juego muy justo impidió que subiera al electrónico del José Zorrilla el gol de Curro.

Eso impulsó a los locales, que buscaron la meta rival a través de Tenés y de Ponceau, aunque sin éxito. Latasa tomó el testigo, pero su remate de cabeza salió desviado. Mucha intención, más posesión y más creación, pero sin recompensa para los vallisoletanos.

Pero, como el fútbol no suele ser justo, en el momento en el que más dominaba el Real Valladolid, en una de las pocas llegadas de Burgos, el balón golpeó en el brazo de Michelin y, tras varios minutos de revisión, el colegiado señaló penalti.

David González se encargó de transformar la pena máxima, engañando por completo a un Aceves que, en los últimos minutos, subió a rematar al área rival, en busca de un empate que no llegó. El Burgos le devolvió así al Pucela el resultado de El Plantío.

-- Ficha técnica:

0 - Valladolid: Aceves; Michelin, Ramón Martínez, David Torres, Clerc; Chuki (Ohio, m.82), Ponceau, Juric, Tenés (Biuk, m.82); Erlien (Iván Alejo, m.61), Latasa.

1 - Burgos: Cantero; Lizancos, Sergio González (Luengo, m.80), Grego Sierra, Miguel; David González (Aitor Buñuel, m.93), Morante, Atienza, Iñigo Córdoba (Brais Martínez, m.80); Curro (Mollejo, m.67), Fer Niño (Mario González, m.67).

Goles: 0-1, M.89: David González, de penalti.

Árbitro: Gorka Etayo (Comité vasco). Amonestó a los locales Juric (m.11), Meseguer (m.93) y a los visitantes Atienza (m.13), Fer Niño (m.62), Lizancos (m.67), David González (m.84), Mario González (m.93). Mostró tarjeta roja a un auxiliar de Luis Miguel Ramis (m.87).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigesimosegunda jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 17.826 espectadores. EFE

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