39-0. España cumple ante Bélgica en el debut de Régis Sonnes como seleccionador

Diego Etcheverry Fernández.

Madrid, 28 mar (EFE).- La selección española femenina de rugby se impuso este sábado por 39-0 a la de Bélgica en El Cantizal de Las Rozas (Madrid) y selló un gran debut del nuevo seleccionador nacional, el francés Régis Sonnes, en la primera fecha del Campeonato Europeo.

Las Leonas llegaban al encuentro en busca de comenzar una nueva etapa con el debut de Régis Sonnes en los banquillos españoles y con la mirada puesta en hacer un buen papel ante la novata Bélgica para sus aspiraciones de revalidar el título que lograron la pasada temporada.

Tras la etapa mundialista el pasado agosto en la que España no logro victoria alguna en sus tres partidos, la selección apareció ante Bélgica con una renovada cara y una plantilla que ya piensa en el camino al próximo Mundial.

En frente tenían a una Bélgica que regresaba este año al Europeo tras hacer una gran campaña e imponerse a Alemania y Finlandia en el Trophy, lo que le sirvió para ascender a la segunda mayor categoría del rugby continental, solo detrás del Seis Naciones.

Tras unos primeros diez minutos muy imprecisos por parte de ambos equipos, España logró batir la línea de marca de la mano de Masoko, que aprovechó para ensayar tras una escapada de Amaia Erbina.

Al primer ensayo español le siguió otro de Amalia Argudo, que estuvo sobresaliente durante el partido, y, tras recibir un balón en su campo tras un despeje belga, logró esquivar a toda rival que se le puso en medio para marcar uno de los ensayos mas vistosos del partido.

Con el partido ya roto, España sometió a Bélgica en un vendaval en el que las delanteras marcaban el camino en melé y la línea de tres cuartos ejecutaba el plan de Régis Sonnes con una precisión quirúrgica ante una Bélgica que apenas pisó el campo español en la primera mitad.

De esta manera, las chicas del León sumaron otros tres ensayos antes del descanso aunque no estuvo fina de cara a palos, donde solo se logró una conversión de Amalia Argudo tras varios intentos fallidos de la apertura Naroa Azpitarte.

La segunda mitad del encuentro comenzaría bien para las chicas de Régis Sonnes que, tras un saque de línea, formarían un mol para que Nuria Jou Pons lograse posar el balón en la línea de marca en un ensayo que no transformaría Ariadna Vergara.

Tras la última marca, las españolas quitarían el pie del acelerador y, aunque sin puntuar, asediarían a las belgas en su campo durante más de treinta minutos. Aprovechando un error en la férrea defensa española, las belgas lograrían ponerse a cinco metros de ensayo sin mayor recompensa para su frustración.

Ya en el último tramo del encuentro, Las Leonas posarían el balón una última vez tras toda la segunda parte insistiendo y sería la que fue elegida MVP del partido, Amalia Argudo, la encargada de sumar dos puntos más al casillero español para cerrar su participación con una victoria de 39-0.

Ya terminado el partido, Sonnes se mostró contento y destacó la primera parte del equipo: "La primera parte fue muy buena y la intensidad y nuestro objetivo. Luego nos venimos abajo físicamente lo que produjo alguna deficiencia física pero estoy contento porque todas jugaron con cuatro debuts".

Con esta victoria, Régis Sonnes debuta como seleccionador hispano de la mejor manera posible y manda a España a la cabeza de la liguilla del Campeonato Europeo en su busca por defender su título.

Por su parte, la MVP del partido, Amalia Argudo, señaló que "el estilo de juego y la filosofía" les funciona "perfectamente" además de declarar que han disfrutado "todas" del choque ante Bélgica.

- Ficha técnica:

39. España: Silva, Jou Pons, García Fuentes, García Terrón, Alameda, Piñeiro, Peralta, Pérez, Vergara, Azpitarte, Masoko, Cano, Erbina, Barrutieta, Argudo.

0. Bélgica: Danguy, De Norre, Dokens, Delacourt, Adidi, Pien, Pecoraro, Gernaey, Marquegnies, Stevins, Bokonda, Cool, Blondiau, Yserbyt, Soens.

Marcador: 5-0, min.11: ensayo de Masoko. 10-0, min.14: ensayo de Masoko. 15-0, min.18: ensayo de Masoko. 22-0, min.27: ensayo de Argudo, que transforma ella misma. 27-0, min.29: ensayo de Erbina. 32-0, min.42: ensayo de Jou Pons. 39-0, min.80: ensayo de Pérez, que transforma Argudo.

Árbitro: Cara Senneka, de Alemania.

Incidencias: partido de la primera jornada del Europeo disputado en El Cantizal, en Las Rozas (Madrid). Lleno. Amalia Argudo elegida MVP. EFE