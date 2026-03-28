Una mujer compra una casa con más de 600 años de antigüedad en Italia: “Esta puerta secreta antes daba a la iglesia”

Una de las puertas de la casa daba a una antigua iglesia. Freepik

Una mujer estadounidense compró una antigua casa de 600 años en Italia y vivió una gran sorpresa al descubrir un secreto escondido y muy antiguo dentro de sus muros. La joven, junto a su esposo, decidió adquirir esta propiedad en Sicilia, con la intención de renovarla y documentar todo el proceso en redes sociales. Lo que parecía una aventura de remodelación se convirtió en un hallazgo inesperado que llamó la atención de cientos de usuarios en TikTok.

La casa, que data de 1350, formaba originalmente parte de una iglesia medieval y había permanecido abandonada durante décadas. “Compramos una casa medieval en Sicilia. Formaba parte de una iglesia y fue construida en 1350. La casa estaba abandonada y ya tenemos un proyecto descabellado en mente para nuestra propiedad”, explicó la joven en el primer video que compartió sobre la propiedad, dejando a todos sorprendidos e intrigados.

La vivienda conserva muchas de sus estructuras originales, aunque el paso del tiempo y el abandono le han dejado huellas evidentes. La sorpresa más grande llegó cuando la pareja abrió el primer armario de la cocina. Detrás de los estantes, encontraron una vieja puerta tapiada que antiguamente servía como acceso directo entre la casa y la iglesia.

Una mujer adquiere una casa de 600 años en Italia para restaurarla. Freepik

“En este armario tenemos una puerta secreta. Este espacio se ha transformado en un armario con estantes, pero antes era la puerta de la iglesia. Esta última estaba conectada con la casa. La cocina está bastante desordenada, pero sigue siendo bonita”, contó la joven en uno de los videos que compartió en la plataforma.

El propietario anterior dejó pertenencias

La vivienda presenta un estado muy particular: muchas pertenencias del anterior propietario permanecen intactas, lo que aporta un aire de misterio y nostalgia. “Nadie ha entrado en la casa desde 1984. Encontré una foto de una persona de 1984, da bastante miedo. También hallé una cruz con Jesús, varios iconos religiosos, estatuillas de la Virgen María, muebles antiguos y adornos preciosos”, relató la joven, emocionada por el hallazgo.

El baño y otras habitaciones de la casa muestran el desgaste del tiempo. El antiguo dueño, que era fotógrafo, utilizaba una de las estancias para revelar sus fotografías. “El baño está hecho un desastre, pero lo vamos a reformar. El anterior dueño revelaba sus fotos aquí en casa. Me resulta muy extraño que haya dejado tantas cosas, pero vamos a vaciarlo y reformarlo”, explicó la mujer. Además, descubrieron que el techo del último piso estaba completamente destruido, lo que agrega un desafío más a la restauración.

El dueño anterior de la casa tenía un estudio donde revelaba sus fotos. Freepik

Entre paredes medievales y muebles antiguos, con objetos del siglo XX dispersos por la casa, cada rincón parecía contar su propia historia, llena de recuerdos olvidados y secretos silenciosos. Lo que comenzó como una compra impulsiva se convirtió en una aventura llena de misterio, nostalgia y emoción. Para la pareja, restaurar la casa no era solo un proyecto de remodelación: era devolverle su antiguo esplendor y darle una nueva vida a un pedazo de historia que había permanecido dormido durante demasiado tiempo, esperando pacientemente ser descubierto.