España

Una mujer compra una casa con más de 600 años de antigüedad en Italia: “Esta puerta secreta antes daba a la iglesia”

La vivienda, construida en 1350, había permanecido abandonada durante décadas

Guardar
una puerta en una habitación oscura
Una de las puertas de la casa daba a una antigua iglesia. Freepik

Una mujer estadounidense compró una antigua casa de 600 años en Italia y vivió una gran sorpresa al descubrir un secreto escondido y muy antiguo dentro de sus muros. La joven, junto a su esposo, decidió adquirir esta propiedad en Sicilia, con la intención de renovarla y documentar todo el proceso en redes sociales. Lo que parecía una aventura de remodelación se convirtió en un hallazgo inesperado que llamó la atención de cientos de usuarios en TikTok.

La casa, que data de 1350, formaba originalmente parte de una iglesia medieval y había permanecido abandonada durante décadas. “Compramos una casa medieval en Sicilia. Formaba parte de una iglesia y fue construida en 1350. La casa estaba abandonada y ya tenemos un proyecto descabellado en mente para nuestra propiedad”, explicó la joven en el primer video que compartió sobre la propiedad, dejando a todos sorprendidos e intrigados.

La vivienda conserva muchas de sus estructuras originales, aunque el paso del tiempo y el abandono le han dejado huellas evidentes. La sorpresa más grande llegó cuando la pareja abrió el primer armario de la cocina. Detrás de los estantes, encontraron una vieja puerta tapiada que antiguamente servía como acceso directo entre la casa y la iglesia.

Edificio de madera gris claro con aguja y una cruz blanca en el césped, rodeado de tréboles y hierba verde bajo un cielo nublado al atardecer
Una mujer adquiere una casa de 600 años en Italia para restaurarla. Freepik

“En este armario tenemos una puerta secreta. Este espacio se ha transformado en un armario con estantes, pero antes era la puerta de la iglesia. Esta última estaba conectada con la casa. La cocina está bastante desordenada, pero sigue siendo bonita”, contó la joven en uno de los videos que compartió en la plataforma.

El propietario anterior dejó pertenencias

La vivienda presenta un estado muy particular: muchas pertenencias del anterior propietario permanecen intactas, lo que aporta un aire de misterio y nostalgia. “Nadie ha entrado en la casa desde 1984. Encontré una foto de una persona de 1984, da bastante miedo. También hallé una cruz con Jesús, varios iconos religiosos, estatuillas de la Virgen María, muebles antiguos y adornos preciosos”, relató la joven, emocionada por el hallazgo.

El baño y otras habitaciones de la casa muestran el desgaste del tiempo. El antiguo dueño, que era fotógrafo, utilizaba una de las estancias para revelar sus fotografías. “El baño está hecho un desastre, pero lo vamos a reformar. El anterior dueño revelaba sus fotos aquí en casa. Me resulta muy extraño que haya dejado tantas cosas, pero vamos a vaciarlo y reformarlo”, explicó la mujer. Además, descubrieron que el techo del último piso estaba completamente destruido, lo que agrega un desafío más a la restauración.

Primer plano de varias tiras de película fotográfica, colgadas de una cuerda con pinzas de madera y de plástico negro
El dueño anterior de la casa tenía un estudio donde revelaba sus fotos. Freepik

Entre paredes medievales y muebles antiguos, con objetos del siglo XX dispersos por la casa, cada rincón parecía contar su propia historia, llena de recuerdos olvidados y secretos silenciosos. Lo que comenzó como una compra impulsiva se convirtió en una aventura llena de misterio, nostalgia y emoción. Para la pareja, restaurar la casa no era solo un proyecto de remodelación: era devolverle su antiguo esplendor y darle una nueva vida a un pedazo de historia que había permanecido dormido durante demasiado tiempo, esperando pacientemente ser descubierto.

Temas Relacionados

ViviendaPueblos de ItaliaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los reyes Felipe y Letizia cogen vacaciones en Semana Santa para dedicar todo su tiempo al reencuentro con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía

Durante la Semana Santa, los monarcas han dejado vacía su agenda oficial para aprovechar el regreso de la princesa y la infanta

Los reyes Felipe y Letizia cogen vacaciones en Semana Santa para dedicar todo su tiempo al reencuentro con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía

Una mujer venezolana que vive en Brasil pide la nacionalidad española alegando origen sefardí: la justicia lo rechaza por falta de pruebas

La sentencia considera que ninguno de los documentos que aportó acreditan ese linaje

Una mujer venezolana que vive en Brasil pide la nacionalidad española alegando origen sefardí: la justicia lo rechaza por falta de pruebas

Catorce años del crimen de Guanarteme: la doble vida del banquero de las drogas y las fiestas que robó el dinero a dos ancianos

El subdirector de banco fue despedido por falsificar firmas de personas mayores e irregularidades en los movimientos de las cuentas

Catorce años del crimen de Guanarteme: la doble vida del banquero de las drogas y las fiestas que robó el dinero a dos ancianos

Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia: cinco de los detenidos fueron arrestados en Málaga y Barcelona

La banda traficaba cientos de kilos de cocaína a Escocia y blanqueaba millones de libras en distintos países

Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia: cinco de los detenidos fueron arrestados en Málaga y Barcelona

Los motivos por los que la duquesa de Alba se sentía andaluza sin haber nacido allí: “Lo siento, soy muy española, pero ante todo soy sevillana”

Canal Sur ha emitido el documental ‘Cayetana, la duquesa de todos’ por el centenario de la duquesa de Alba

Los motivos por los que la duquesa de Alba se sentía andaluza sin haber nacido allí: “Lo siento, soy muy española, pero ante todo soy sevillana”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia: cinco de los detenidos fueron arrestados en Málaga y Barcelona

Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia: cinco de los detenidos fueron arrestados en Málaga y Barcelona

La policía francesa frustra un “ataque terrorista” con una bomba casera frente a una sucursal de Bank of America en París

El satélite español ‘IOD-1’ despega desde Nueva Zelanda como parte de la misión Celeste de la Agencia Espacial Europea

Mónica Oltra reaparece en el cónclave de Compromís y anuncia su candidatura al Ayuntamiento de València

Se entregan los sospechosos del homicidio de una mujer en Almería después de que la Guardia Civil pidiese ayuda para encontrarlos

ECONOMÍA

La crisis del combustible realza el papel clave del Puerto de Algeciras: el mayor suministrador de GNL de la península y el tercero de Europa

La crisis del combustible realza el papel clave del Puerto de Algeciras: el mayor suministrador de GNL de la península y el tercero de Europa

Amancio Ortega cumple 90 años: los negocios e inversiones del hombre más rico de España

Por qué la guerra en Oriente Medio afecta a España y Europa pese a no depender de sus exportaciones de gas y petróleo

Declaración de la Renta conjunta 2026: cómo se hace, requisitos y en qué casos se recomienda

Cambio de hora 2026 en España: adelantar el reloj puede suponer un ahorro de energía

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”