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Vinícius no entrena con Brasil por unas molestias, aunque las pruebas descartan lesión

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São Paulo, 28 mar (EFE).- Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, no entrenó este sábado con la selección brasileña, en Estados Unidos, por precaución, tras sentir unas molestias musculares, aunque los exámenes realizados hasta ahora descartaron cualquier lesión.

El atacante se sometió a una serie de "exámenes de control", pero "está todo bien", indicaron a EFE fuentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Vini Júnior fue la ausencia más destacada del entrenamiento de este sábado de la Canarinha con vistas al partido amistoso del próximo martes contra Croacia, en Orlando.

El exjugador del Flamengo no salió al campo con el resto de sus compañeros y se ejercitó en el gimnasio para después pasar por una sesión de tratamiento.

Según el portal Ge, el atacante sintió unas molestias en el muslo, tras el partido del jueves contra Francia, que se impuso 2-1 a los brasileños con goles de Kylian Mbappé (Real Madrid) y Hugo Ekitiké (Liverpool).

Vinícius, que viene de una gran fase en el Real Madrid, jugó todos los minutos del encuentro, aunque estuvo bastante desacertado.

El combinado que dirige Carlo Ancelotti ha sufrido diversas bajas durante este parón de selecciones, el último antes de que el técnico italiano divulgue su lista definitiva de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que empieza en junio.

Para el partido frente a los croatas, 'Carletto' no podrá contar ni con el lateral Wesley (Roma), ni con el delantero Raphinha (Barcelona).

Ambos fueron desconvocados el viernes por sendas lesiones en la región posterior de la pierna derecha y volvieron con sus respectivos clubes para continuar el tratamiento médico.

La derrota contra Francia, campeones de Rusia 2018 y finalistas en Catar 2022, amplió el pesimismo entre la afición brasileña, que cada vez ve más difícil poder luchar por su sexta estrella en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que empezará en junio.

Desde que Ancelotti asumió como seleccionador, en mayo del año pasado, Brasil ha jugado nueve partidos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. EFE

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