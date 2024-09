Curbelo (ASG) ve "interesante" el acuerdo entre Canarias y el PP porque obliga a "tomar decisiones"

El portavoz parlamentario de Agrupación Socialista Gomera (ASG) y presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha dicho este miércoles que el acuerdo suscrito entre el Gobierno de Canarias y el PP es "interesante" porque obliga a todos los actores, especialmente al PSOE, a "tomar decisiones". "Ya no tiene nadie la excusa de saber lo que pide el Partido Popular. El Partido Popular, que no votó a favor de la modificación de la ley, ya ha dicho todo lo que quiere, eso es bueno, para saber lo que pretende", ha explicado en una declaración difundida por la formación. Así que, a partir de ahora, entiende que lo que hace falta es que el Gobierno de España "inicie una andadura de acuerdos y de convocatorias de reuniones para modificar o al menos tener la certeza de que van a acoger a los menores migrantes no acompañados". Según Curbelo, "Canarias no puede aguantar esta realidad que está viviendo y mucho más a sabiendas de que se va a incrementar". En ese sentido ha resaltado el acuerdo, que es "oportuno" para el PP, fija al Gobierno y al PSOE a una "situación de obligatoriedad" porque ya no se desconocen sus propuestas por lo que hay "dar un paso para acordar".

Compartir nota: Guardar Nuevo