Bernat: Hace años que quería volver y el Villarreal es el club idóneo para mí

Villarreal (Castellón), 11 sep (EFE).- El lateral Juan Bernat desveló este miércoles en su presentación como nuevo jugador del Villarreal que quería regresar a LaLiga desde hacía años y que el club castellonense es el lugar ideal para él para hacerlo.

"El Villarreal creo que es un gran club. Hace varios años que quería volver a España y poder disfrutar de la Liga de mi país. Este club es idóneo para mí y para seguir desarrollando mi carrera y, además, para aportarle cosas al equipo", apuntó.

Formado en la cantera del Valencia, Bernat participó en dos campañas con este club en Primera antes de fichar por el Bayern Múnich en 2014. Tras cinco campañas en el club alemán, jugó otras cinco en el PSG y una en el Benfica, en la que apenas jugó tres encuentros.

"Tenía ganas de volver a LaLiga, y volver a disfrutarla, ya que creo que es una competición que se me puede dar muy bien por mis características, y es un torneo con un fútbol que se me adapta mejor al de otras ligas en las que he estado", apuntó.

"Estoy muy contento por poder estar en este club. Le estoy muy agradecido al Villarreal por darme esta oportunidad. Fue fácil, nada más supe del interés, ni me lo pensé. Es un orgullo estar en este equipo", afirmó.

El jugador disputó sus primeros minutos en la última jornada en Mestalla. "Jugar contra el Valencia fue una sensación rara, porque me medí al equipo en el que estuve 15 años. Agradecer a su afición el reconocimiento que me hicieron, pero ahora soy jugador del Villarreal y me debo al Villarreal, donde tenemos grandes retos", recalcó.

Bernat dijo que llega "a sumar" y a poner su "granito de arena" para que el club consiga sus objetivos y señaló que espera tener continuidad después de que una lesión le dejara sin minutos la pasada campaña.

"Los objetivos son claros: en lo colectivo quedar lo más arriba posible y ser ambiciosos, como marca el club. En lo personal, ayudar al máximo y jugar cuantos más minutos mejor", definió.

"En lo personal, estoy muy contento de estar aquí y poder volver a tener continuidad. Estuve diez meses parado por una pubalgia recientemente y, ahora, una vez recuperado, espero poder encontrar mi sitio en el campo y ritmo de juego en el Villarreal", señaló.

El jugador se mostró consciente de la competencia que hay pero también dijo que se puede adaptar a varias posiciones. Soy polivalente, hay tres laterales izquierdos, pero puedo jugar de interior y mis compañeros también, así como cuando el míster utilice el doble lateral", deslizó.

"La competencia es buena, estamos acostumbrados a que en los clubs importantes tengamos compañeros muy competitivos. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, ser competitivos y ponerle las cosas complicadas al míster", explicó.

Bernat dijo que no conocía a Marcelino personalmente. "Pero sé que sus equipos compiten al máximo nivel y él sabe sacar lo mejor de cada jugador", añadió.

El lateral, que llegó al club en el último día del mercado, dijo que está cada vez más en forma. "Ya estoy disponible y a pleno rendimiento para ayudar cuando el míster lo considere oportuno", concluyó. EFE

1010587

jmg/nhp/nam

(foto)