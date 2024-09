Gamarra critica que el Gobierno "ni tan siquiera se siente" ante crisis migratoria y pide una Conferencia de Presidentes

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado este martes que el Gobierno "ni tan siquiera se siente" para tratar la crisis migratoria que, a su juicio, vive España y ha solicitado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convocar una Conferencia de Presidentes y asumir la situación de emergencia migratoria. En declaraciones a los medios antes de asistir al desayuno informativo organizado por el Círculo de Navarra, Gamarra ha destacado que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, viaja hoy a Canarias para verse con el presidente de las islas, Fernando Clavijo, con el fin de abordar esta crisis, que es una "situación de Estado". Gamarra ha indicado que esto "afecta de una manera especialmente grave a Canarias y a Ceuta" pero "ya empieza también a afectar a otras comunidades" como Baleares, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana o Madrid. "Y no se puede tampoco mirar hacia otro lado en relación a los problemas que tenemos en nuestro país como hace Pedro Sánchez", ha declarado, para insistir en que el PP pide "soluciones" y que se asuma la "emergencia migratoria" que vive el país. PONER COTO A LA INMIGRACIÓN IRREGULAR Gamarra ha resaltado que se trata de que se articula una política migratoria "de verdad" y que les "falta", dado que Pedro Sánchez al no tener respaldo parlamentario "ha decidido simple y exclusivamente sobrevivir en el poder a cambio de no gobernar para España y los españoles". La dirigente del PP ha señalado que necesitan una política "clara" que defienda una política migratoria regular y "ponga coto a la inmigración irregular, que además se cobra miles de vidas" de muchas personas que intentan llegar a las costas "explotadas por las mafias". Al ser preguntada si ha habido algún avance en los últimos días para llegar a un acuerdo en materia migratoria, Gamarra ha respondido rotunda: "El Gobierno ni tan siquiera se sienta para abordar todo esto". A su entender, al Gobierno "solo le preocupa cómo sobrevivir" y "ocupar el poder más tiempo al precio que sea, colonizando el resto de los poderes y los contrapoderes", criticando declaraciones como la que hizo el sábado Pedro Sánchez ante el Comité Federal del PSOE, donde aseguró que está dispuesto a gobernar tres años, con o sin el Poder Legislativo. Gamarra ha recrimado al presidente del Gobierno no haya convocado una Conferencia de Presidentes para tratar asuntos como la crisis migratoria ni haya aceptado la declaración de crisis migratoria ni apoye "dotar de recursos extraordinarios a todas las comunidades autónomas para que puedan abordar esta situación". "Todo eso y muchas más cosas es las que se niegan ni tan siquiera a aceptar y a sentarse a hablar sobre ello. Mientras el problema crece", ha advertido, para insistir en que "no se puede mirar hacia otro lado" ante los "problemas" que tiene el país, que necesita "un Gobierno que gobierne".

