El PSOE insta a Guardiola a negociar los Presupuestos de Extremadura para demostrar que "de verdad" ha roto con Vox

El secretario general del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Jorge Amado, ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que demuestre que "de verdad" ha "roto" con Vox, revirtiendo para ellos los "recortes" que ha venido aplicando hasta ahora el Ejecutivo regional y, al mismo tiempo, accediendo a negociar con la oposición los Presupuestos autonómicos del próximo ejercicio. De este modo lo ha planteado Amado este lunes en rueda de prensa en Mérida como una de las premisas que su partido plantea a Guardiola con motivo del arranque del nuevo curso político tras el verano, y que el PSOE de Extremadura escenificará (como viene siendo habitual) en un acto de "convivencia" con la militancia que celebrará el próximo jueves, día 29, coincidiendo con la Feria de la capital autonómica. En este acto intervendrá el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, junto a otros representantes socialistas aún sin confirmar, y servirá para trasladar que dicho partido está "preparado, fuerte, y muy concienciado para actuar con responsabilidad y con rigor ante las muchas incertidumbres y las muchas inseguridades que está generando" el Gobierno regional del PP. En este punto, Jorge Amado ha incidido en que en este nuevo periodo político el PSOE extremeño trabajará "con más fuerza que nunca" y "desde el rigor", la "responsabilidad" y la "seriedad" que "siempre" le han identificado, teniendo en cuenta que el curso político va a "requerir más responsabilidad y más altura de miras que nunca". Al respecto, ha pedido a María Guardiola "menos sainetes y menos tragicomedias baratas" y que "actúe ya, de manera inmediata, rompa su pacto con la ultraderecha a través de los hechos", revirtiendo todos los "recortes" aplicados hasta ahora en la comunidad, y accediendo a negociar los PGEx 2025, toda vez que --ha recordado-- la presidenta de la Junta "tiene un gobierno en minoría". Así, tras subrayar que el nuevo periodo "va a exigir la máxima lealtad con Extremadura", Jorge Amado ha considerado que Guardiola "cuando regrese de sus vacaciones" debería darse "cuenta" de que tiene un gobierno en minoría, sustentado por tan sólo 28 diputados". "Esperemos que la realidad postvacacional la recuerde que tiene 37 diputados en la oposición frente a los 28 que tiene ella", ha dicho. RUPTURA CON VOX Según ha defendido, el PSOE "está más que dispuesto" a tener "altura de miras", pero se ha preguntado si "lo está el PP de Extremadura". "¿Va a tener Guardiola la altura de miras que necesita la región en estos momentos, porque si es así lo primero que tiene que aclarar Guardiola en ese idilio frustrado con Vox es si es tan sólo un cese temporal de la convivencia o una ruptura definitiva con la ultraderecha?", ha preguntado. "¿Es un nuevo capítulo de esa tragicomedia barata o un embuste más del carrusel de mentiras al que nos tiene acostumbrado Guardiola?", ha interrogado el socialista. En este punto, ha recordado que, teniendo en cuenta que la "palabra" de Guardiola "vale cero" y que "sólo le quedan los hechos", la presidenta de la Junta "sólo puede ratificar su ruptura con Vox de verdad, de facto rompiendo con absolutamente todas las políticas que ha pactado con la ultraderecha". "Guardiola sólo podrá demostrar que ya no gobierna con Vox si revierte absolutamente todos los recortes que han impuesto en cooperación, políticas de igualdad, o la sanidad pública, que está siendo este verano un un auténtico caso y desastre, o en formación para el empleo", ha dicho. "Sólo nos creeremos que el PP ha roto con la ultraderecha si recupera la gratuidad de los comedores escolares que quitaron, o si abandonan esa política fiscal regresiva e injusta que sólo ha beneficiado a unos poquitos privilegiados", ha añadido. NEGOCIACIÓN DE LOS PGEX También, durante su comparecencia ante los medios, Jorge Amado ha defendido también que el PP en la comunidad lo tiene "muy fácil" para revertir todos sus "recortes" de manera "inmediata" en la elaboración y en la negociación de los Presupuestos de Extremadura para 2025, que tienen que ser registrados a mediados de octubre aproximadamente. "Con los Presupuestos de la Junta de Extremadura la señora Guardiola va a tener la gran oportunidad de demostrar dos cosas: por una parte, que efectivamente ha dejado de mentir, que ya estaría bien después de un año y pico mintiendo, y que efectivamente ha roto con Vox; y por otra parte podría demostrar si realmente quiere dialogar, está dispuesta a dialogar y quiere negociar con el resto de los grupos parlamentarios, cosa que no hizo en los anteriores presupuestos", ha espetado. En este sentido, ha recordado que en los presupuestos regionales para 2024 Guardiola "ni habló con los grupos parlamentarios antes del proceso de los presupuestos, ni habló tampoco durante el proceso", tras lo cual ha incidido en que "ha sido la primera vez en la historia de la democracia en Extremadura que no se ha aprobado ni una sola enmienda de la oposición". Con ello, "si Guardiola quiere negociar, quiere hablar, aquí estará siempre el PSOE de Extremadura abierto al diálogo y abierto a la negociación, porque somos un partido leal a Extremadura", ha espetado. Pero "si los PGEx contemplan de nuevo políticas regresivas, de recorte, quedará en evidencia lo que siempre hemos temido, que Vox no era más que la excusa, que la ultraderecha no era más que la excusa para implantar, para expandir las políticas que realmente han gustado siempre al PP". "Políticas que generan desigualdad, políticas de retrocesos, políticas del cuanto peor mejor... Políticas que incluso anteponen los intereses del PP por encima de los intereses de Extremadura", ha lamentado. REPROCHES A LA POSTURA DE GUARDIOLA CON EL TREN Por otra parte, Jorge Amado ha advertido de que a María Guardiola "le salen hasta las políticas de ultraderecha sin darse ni cuenta", y ha puesto tres ejemplos para argumentar su afirmación. Así, ha lamentado que a Guardiola "no le ha importado en absoluto" que el PP vote en contra en el Congreso del nuevo margen de estabilidad presupuestaria propuesto por el Gobierno de España, ya que son ello "atizaban al Gobierno de Pedro Sánchez". También, ha lamentado la "pura hipocresía" de María Guardiola cuando ésta llama al presidente de Ceuta "ofreciendo ayuda a la crisis migratoria" pero al mismo tiempo "respalda" el "no" del PP en el Congreso a la reforma de la Ley de Extranjería. "Pura hipocresía", ha criticado. En este punto, ha recordado a la presidenta de la Junta que "la política se hace mejorando o cambiando las leyes y no delante de un flash de una cámara de fotos". Igualmente, ha lamentado como "remate" que, pese a que el pasado viernes el Gobierno de España anunció "la resolución del trazado del AVE hasta Madrid", para Guardiola "esto es una mala noticia" y "dice que se olvida de los problemas reales del tren extremeño". "A lo mejor es que los problemas del tren extremeño se solucionaban dejando caducar la DIA como hizo el señor Rajoy y el PP de Guardiola en el tramo de Castilla-La Mancha", ha reprochado a la 'popular'. Al respecto, ha afirmado que "cuando el problema del tren extremeño está en vía de solucionarse", el PP de Extremadura demuestra que parece que "no le cuadra esto" porque "lo está desbloqueando el PSOE y esto les molesta mucho", ha dicho, y también porque "si se acaba el problema del tren extremeño la derecha pierde un argumento para seguir practicando su deporte favorito: atacar al Gobierno de España".

Compartir nota: Guardar Nuevo