El Nikkei pierde un 0,29 % por la fortaleza del yen y posible subidas adicionales de tipos

Tokio, 21 ago (EFECOM).- La Bolsa de Tokio cerró este lunes con una bajada del 0,29 % en su principal indicador, el Nikkei, causado por el reforzamiento del yen, la divisa local, y las expectativas de próximas subidas de tipos de interés por parte del Banco de Japón (BOJ).

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, retrocedió 111,12 puntos, hasta 37.951,80 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, restó un 0,21 % o 5,68 puntos, hasta situarse en 2.664,86 unidades.

El yen se situó en un rango entre 144,92-145,78 frente al dólar durante la jornada tras el fortalecimiento de la divisa nipona en la jornada mientras que frente al euro, se posicionó entre las 161,34 - 162,10 unidades.

Las ventas del parqué tokiota se vieron impulsadas por la fortaleza del yen, una tendencia perjudicial para la industria exportadora nipona, y por el continuo descenso de los valores relacionados con los semiconductores en la bolsa estadounidense el día anterior.

Algunos analistas temen que el yen continúe apreciándose frente al dólar si se producen recortes de tipos en Estados Unidos acompañados de una nueva subida de estas tasas por parte del BOJ, una medida que se espera para antes de finales de año.

El valor más negociado de la jornada en Tokio fue el fabricante de equipos de análisis para semiconductores Lasertec, que restó un 3,17 %, mientras que el fabricante de herramientas de precisión orientado a la producción de chips Disco, segundo en número de transacciones, decreció un 2,74 %.

El gigante minorista japonés Seven & i Holdings Co., responsable de la famosa cadena de tiendas 24 horas 7-Eleven, creció un 5,76 % este miércoles, tras conocerse la propuesta de compra de la empresa canadiense Alimentation Couche-Tard Inc. (ACT), también del sector, este lunes.

Otros valores relacionados con el sector de los semiconductores entre los diez más negociados fueron Tokyo Electron y Advantest, compañías que registraron un resultado negativo del 1,42 % y 1,95 % respectivamente.

Sumitomo Mitsui, uno de los bancos principales japoneses, perdió un 1,02 % durante la jornada.

En la sección principal, 1.116 valores retrocedieron frente a los 480 que avanzaron y a los 47 que terminaron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 3,46 billones de yenes (21.377 millones de euros). EFECOM

pyr/ahg/jlm