Madrid critica que Zapatero sea "muleta de Maduro" y exige que "salga de su escondite" y diga si "avala la represión"

La Comunidad de Madrid ha criticado este miércoles al expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha calificado de "muleta de Nicolás Maduro" y al que han exigido que "salga de su escondite" y diga si "avala la represión del régimen chavista". Lo ha reclamado el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, junto a la titular de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, tras mantener en la Real Casa de Postas una reunión con asociaciones y plataformas de ciudadanos venezolanos activas en la región para abordar la situación política que vive el país tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio y mostrar. Concretamente, han participado representantes de Ayuda Venezuela, el director del diario El Nacional, las asociaciones Española Venezolana por la Democracia (ASEVED) y Una Medicina para Venezuela, Movimiento contra la Intolerancia y el Instituto CASLA a los que el Ejecutivo autonómico ha trasladado su "apoyo" al "pueblo de Venezuela". García Martín ha insistido en que Zapatero explique "alto y claro" como observador internacional que ha sido en estas elecciones si "avala el fraude electoral perpetrado por Maduro y si por tanto quiere ser cómplice de un dictador que no abandona el poder". El portavoz madrileño ha recalcado que es "lamentable" que se esté "quedando solo en la defensa del régimen" ante la "evidencia" de fraude electoral. "Él ha tenido la oportunidad de poder ver, con su silencio, está avalando, está apoyando al régimen de Maduro y, por tanto, creo que es lamentable que un expresidente de nuestro país, en este momento, sea la muleta en la que se apoya Nicolás Maduro y, por tanto, en un régimen autoritario como el suyo", ha planteado. Frente a ello, García Martín ha apelado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha pedido "abandonar esa actitud" y reconocer la victoria de la oposición venezolana y su candidato Edmundo González en los comicios. Ha asegurado que las actas recogidas por los opositores al régimen demuestran que se han impuesto por una "amplia mayoría" por la voluntad popular de "poner fin al régimen chavista". Cree, además, que el régimen de Maduro "no encuentra excusas" para enmascarar la victoria opositora porque "no es capaz de poder acreditar" que él ha vencido. Ha recordado, además, que ya hay "numerosos países" que reconocen este resultado y por ello ha remarcado la "responsabilidad muy importante" que debería a sus ojos tener el Gobierno central de "liderar, también junto a otras democracias occidentales" la "lucha en favor de la democracia en Venezuela". "No puede seguir tratando este asunto con tibieza, sin posicionarse de una manera clara, demostrando de esa manera un desprecio casi claro por la libertad, por la igualdad, por la justicia y por la convivencia", ha resumido el portavoz madrileño. REPRESIÓN Y CONCENTRACIÓN Ha detallado cómo las organizaciones le han narrado cómo se han "agravado" en los últimos días tras las elecciones los "atropellos por parte del Gobierno de Maduro". "Nos han relatado y han denunciado detenciones ilegales, asesinatos, desapariciones, violaciones de los derechos humanos que se han ejercido como consecuencia de los resultados electorales que hemos visto todos, que hemos conocido todos en los últimos días", ha trasladado a los periodistas reunidos en la Real Casa de Postas. Al hilo, ha afirmado que el conjunto de la Comunidad Internacional ha sido testigo de un "bochornoso fraude electoral en Venezuela perpetrado sin pudor por un Gobierno totalitario que no duda en utilizar todos los medios a su alcance para mantenerse en el poder". Ante ello, ha llamado a los madrileños a la concentración que los opositores venezolanos celebrarán esta noche, a las 21 horas, en la madrileña Plaza de Cibeles con el objetivo de "exigir libertad y una transición pacífica en Venezuela". "CASI 2.500 PRESOS POLÍTICOS" Posteriormente, varios de los representantes de las asociaciones han hecho una radiografía de la situación actual del país. El editor del Diario Nacional de Venezuela, Miguel Enrique Otero, ha asegurado que se ha bloqueado a los medios independientes y que "no hay manera" de que los venezolanos se enteren de lo que ocurre más allá de los medios tradicionales. "En Venezuela había 300 presos políticos. Ahora hay casi 2.500 presos políticos. Entre esos presos políticos hay 250 personas que iban a salir de Venezuela y que les requisaron el teléfono celular. Y como tenían videos o imágenes políticas, se los llevaron presos y los acusan de terrorismo", ha explicado. Ha afirmado a continuación que el nivel de "represión terrible" no tiene "parangón" a lo largo de la historia, al tiempo que ha puesto en el foco las "amenazas" que lanza el Gobierno de Maduro contra su oposición. Ha concluido subrayando que la causa ya no es "de izquierdas o de derechas" porque "partidos que apoyaron a Chávez están en contra de Maduro". Por su parte, la miembro del Instituto CASLA Isabel Cristina Álvarez ha afirmado que ya hay "21 asesinados" confirmados tras los comicios, cinco casos de tortura e incluido "violencia sexual". Ha recordado que pidieron a la Corte Penal Internacional una orden de detención contra los "principales ejecutores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela". Por último, el coordinador de la Plataforma Ayuda a Venezuela, Manuel Rodríguez, ha cargado contra el "silencio cómplice de políticos españoles", citando entre ellos al líder del PCE, Enrique Santiago, la de Podemos, Ione Belarra, o la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. "No pueden ponerse de costado, tienen que ponerse del lado del pueblo venezolano que está sufriendo los desmadres de esta dictadura", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar Nuevo