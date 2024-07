PP reclama al alcalde de San Fernando "asumir responsabilidades" por los puntos violeta tras el cese de Isabel García

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha reclamado al alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, "asumir responsabilidades" por los puntos violeta después de que el Consejo de Ministros haya cesado a la directora del Instituto de la Mujer, Isabel García. "Si hoy van a cesar a la directora del Instituto de la Mujer es porque no está casada con Pedro Sánchez, porque si lo estuviera, todos dirían que es un bulo fomentado por pseudomedios", ha ironizado Serrano sobre este caso. García habría aprovechado el puesto para establecer 64 contratos de puntos violetas con consistorios del PSOE por los que habría facturado alrededor de 250.000 euros con empresas que comparte con su pareja, Elisabeth García. Uno de ellos, según ha recordado Serrano, es precisamente el de San Fernando de Henares. Ha apuntado que cuando surgió la noticia Corpa dijo que "estaba todo correcto", pero ahora el Gobierno de España ha cesado a la directora del Instituto por lo que cree el 'popular' que deberían depurarse responsabilidades en la corporación local. Por otro lado, aprovechando la visita a Coslada para reunirse con el PP de la localidad, ha definido este año tras los comicios locales como un "año perdido" para la ciudad y ha asegurado que "el Gobierno municipal deja pasar los meses sin que Coslada se beneficie de ninguna mejora con un ayuntamiento paralizado incapaz de sacar unos presupuestos adelante". "No son capaces de hacer uso de los más de 5 millones de euros que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso les ha otorgado en el Plan de Inversiones Regionales y que, después de 3 años, siguen siendo incapaces de activar ningún tipo de iniciativa", ha afeado. Por último, Serrano ha criticado de nuevo la situación de las infraestructuras de Cercanías de la Comunidad de Madrid, asegurando que desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa "no ha habido ni un solo día sin incidentes en la red de trenes, con 38.000 trenes afectados y medio millón los minutos que los madrileños han perdido en retrasos". "Una vez más le pedimos al Gobierno de España que deje de maltratar a los madrileños, que inviertan de verdad y que hagan las reformas necesarias para que Cercanías vuelva a ser un medio de transporte fiable para los madrileños", ha rematado Alfonso Serrano.

