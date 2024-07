Tellado acusa al Gobierno de exigir al PP "un cheque en blanco" en la Ley de Extranjería "mientras premia a sus socios"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de exigir al PP "un cheque en blanco" con la reforma de la ley de extranjería "mientras premia a sus socios" que, según ha recalcado, han dicho que "no acogerían a ningún inmigrante en sus comunidades". Así, ha criticado que el Ejecutivo sostenga que las CCAA del PP son "insolidarias" cuando "los insolidarios son los partidos en los que se apoya Pedro Sánchez: ERC y Junts". Así se ha pronunciado un día después de que el PSOE, Sumar y Coalición Canaria hayan registrado en el Congreso la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería con el objetivo de repartir menores no acompañados cuando el territorio supere el 150% de su capacidad de acogida. Estos grupos confían en, al menos, una abstención de los 'populares' para la toma en consideración que se prevé para el Pleno del 23 de julio. Al ser preguntado si el Grupo Popular apuesta en este momento por votar en contra de la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso, Tellado ha recordado las "reivindicaciones" que ha puesto encima de la mesa su formación y se ha quejado de que el PP haya tenido acceso "oficialmente" al texto "después del registro en esta Cámara". "Las demandas del PP están encima de la mesa, se las hemos explicado por activa y por pasiva al Gobierno de España", ha declarado Tellado, para destacar que Pedro Sánchez debe "convocar una Conferencia de Presidentes" para acordar con las CCAA las "condiciones para acoger a los menores no acompañados", algo que, a su juicio, "es lo mínimo". Además, ha dicho que el Ejecutivo tiene que hacer "gestiones ante la Comisión Europea y pedir su ayuda, tal y como ya hicieron Italia o Grecia, para hacer frente a la inmigración ilegal". "Y nosotros lo que le pedimos es que hay que trabajar en los países de origen. Y ese es el trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores y eso no se está haciendo", ha manifestado, para afirmar que España está "viviendo una crisis migratoria que el Gobierno se niega a reconocer". CONTACTO VÍA WHATSAPP CON TORRES Tellado ha desvelado que el sábado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, contactó con él para ofrecerle la posibilidad de que el Partido Popular "firme junto al PSOE y Coalición Canaria" esa proposición de ley para reformar la ley de extranjería que no se les había facilitado. Entonces, ha proseguido, el PP le remitió un documento "vía WhatsApp" con las "reivindicaciones que hace el Partido Popular para ser capaz de apoyar todo eso". "El Gobierno exige a la oposición un cheque en blanco en la ley de extranjería mientras premia a sus socios independentistas, los que dijeron que no acogerían a ningún inmigrante en sus comunidades", ha denunciado, para pedir al PSOE "un poco de responsabilidad" porque si España está en la situación" es "por la ausencia de una política migratoria del Gobierno que preside Pedro Sánchez. Según Tellado, hay que buscar "una solución solidaria entre todas las comunidades autónomas para ayudar a Canarias a atender a los menores extranjeros no acompañados" pero "al mismo tiempo están obligados a criticar la incompetencia absoluta del Gobierno de España", quien a su entender, "trata de buscar culpables en vez de buscar soluciones". En este punto, ha criticado que el Ejecutivo diga que las CCAA del PP son "insolidarias" cuando "los insolidarios son los partidos en los que se apoya Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno: ERC y Junts". LAS FRONTERAS DE ESPAÑA, "UN COLADERO" Según Tellado, Canarias vive una crisis migratoria "de primer nivel y el responsable es el gobierno de España que permite que nuestras fronteras sean un coladero". A su juicio, las comunidades han demostrado "solidaridad" para ayudar a las islas como se vio hace una semana en la Conferencia Sectorial en Tenerife. Sin embargo, ha señalado que "lo que pretende el Gobierno de España es cambiar las reglas de juego y que ese reparto de menores extranjeros no acompañados sea forzoso y obligatorio", de forma que "el Gobierno sin ningún tipo de criterio determine a dónde van y de qué forma". "Y las comunidades autónomas no se han negado a nada. Lo que le han dicho al Gobierno de España es oiga, en primer lugar, financie todo esto porque atender a un menor extranjero no acompañado tiene unos costes para la administración y lo que le piden al Gobierno de España que sufrague toda esta cuestión, así como una política migratoria que permita que las costas de Canarias no sean un auténtico coladero", ha finalizado.

