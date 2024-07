Zapatero celebra la ruptura de los gobiernos de PP y Vox: "Mejor lo que hay ahora que lo que pasó hace un año"

El expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha celebrado este viernes la ruptura de los gobiernos autonómicos de PP y Vox, a la vez que ha reiterado que "no hay una alternativa de las derechas como proyecto para España". En declaraciones a los medios antes de intervenir en un acto del PSOE de Madrid por el 20 Aniversario de la Ley de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, Zapatero ha señalado que tenía razón cuando afirmó que los gobiernos de PP y Vox "iban a ser de retroceso grave para la democracia". Dicho esto, el expresidente ha señalado que el PSOE "siempre" se opondrá al "retroceso grave" que, a su juicio, ha llevado a cabo los gobiernos de PP y Vox en cuestiones como la memoria democrática, igualdad de género o la "política humanista de integración de los inmigrantes". Al respecto, ha lamentado que la crisis política entre PP y Vox se funde en la inmigración. "Estos partidos que se reclaman del pensamiento cristiano, yo les recomendaría que leyeran las palabras del Papa sobre los inmigrantes, sobre lo que no son, que no nos vienen a amenazar, y lo que aportan", ha reclamado Cuestionado por si el PSOE daría apoyo al PP en las comunidades autónomas en las que está en menoría por la salida de Vox, Zapatero ha subrayado que son los gobiernos 'populares' "los que tienen que tener la iniciativa". "El Partido Socialista tiene unos principios. Nosotros solo apoyaremos las políticas que coinciden con lo que concebimos de democracia avanzada y social, que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho hasta ahora", ha avisado el expresidente. "Mejor lo que hay ahora que lo que pasó hace un año, pero creo que las derechas tienen un problema en este país", ha añadido.

