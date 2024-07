Andalucía asume 30 menores migrantes y acusa al Gobierno de enviar a Andalucía otros 454 "camuflados como adultos"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha constatado este miércoles, tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife, que Andalucía asumirá según lo previsto 30 menores migrantes merced a lo establecido en el Plan de Respuesta ante crisis migratoria de Canarias, frente a los 36 recibidos en 2023 y los 38 de 2022; acusando además al Gobierno central de "dejar tirados" a otros 454 menores enviados a Andalucía "camuflados como personas adultas y cuya minoría de edad se niega a reconocer". López, que ha asistido a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife para abordar la situación de los menores migrantes llegados a Canarias y Ceuta, ha exigido financiación para estos otros niños y niñas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a su juicio, ha traslado "por la puerta de atrás con irresponsabilidad y falta de humanidad". La responsable andaluza ha explicado que es la Fiscalía quien determina la minoría de edad y, ante la negativa a su reconocimiento, ha preguntado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, "si hay menores migrantes de primera y de segunda"; mientras la ministra ha alertado esta misma jornada, de su lado, de que el 80% de los traslados del año 2023 no se han cumplido por parte de las comunidades autónomas, acusando a las autonomías del PP de haber "bloqueado hace un mes la posibilidad de este reparto voluntario". LA FINANCIACIÓN "Tenemos que velar por el interés de todos los niños y niñas, tenemos que mirar a los ojos de todos los niños y niñas, también de los que el Gobierno traslada a las comunidades, en el caso de Andalucía a 454, por la puerta de atrás", ha resaltado la consejera andaluza, acusando de "insolidaridad al Gobierno de España" porque "Andalucía está atendiendo a estos menores a pulmón, sin un solo recurso ni euro del Estado". El Gobierno, en ese sentido, exponía por su parte que para el encuentro de este miércoles estaba previsto abordar el cupo de menores migrantes no acompañados acordado para 2024 por un importe de 20 millones de euros, que se rechazó en la anterior Conferencia Sectorial porque las autonomías querían conocer el contenido de la reforma de la Ley de Extranjería. López ha remarcado que "a pesar de la nefasta gestión del Ministerio de Infancia y Adolescencia, Andalucía ha vuelto a demostrar su responsabilidad y solidaridad". En concreto, ha aceptado el nuevo reparto dentro del Plan de Respuesta, que se debatía en esta reunión, y acogerá a otros 30 menores procedentes de Ceuta en virtud del acuerdo entre ambas administraciones. No obstante, ha puntualizado que "la Junta acepta esta distribución siempre que se acompañe de financiación y tiempo para disponer los recursos". Según la propuesta del Ejecutivo, Andalucía acogería a 30, Aragón 20, Asturias 24, Baleares 10, Cantabria 29, Castilla y León 21, Castilla-La Mancha 20, Cataluña 31, Comunidad Valenciana 23, Extremadura 30, Galicia 26, Madrid 30, Murcia 16, Navarra 15, País Vasco 18 y La Rioja 4. ANDALUCÍA AFRONTA UN "SOBREESFUERZO" La consejera ha defendido que su departamento está haciendo un "sobreesfuerzo" porque Andalucía es frontera Sur y cada día llegan menores migrantes. No en vano, en estas últimas horas se está atendiendo a 13 menores más llegados a las provincias de Almería y Granada. Además, ha incidido en que los recursos están colapsados por la "pésima gestión del Gobierno de España" que ha provocado que el sistema esté al 115% de su capacidad. La consejera ha lamentado que "el Ministerio ha decidido continuar sin enfrentar el problema con coordinación" y ha instado al Ejecutivo a "ejercer sus obligaciones en política migratoria, cumplir con el control de fronteras y flujos migratorios, así como llevar a cabo una política exterior eficaz, trabajando con los países en origen". Asimismo, ha avanzado que el Gobierno andaluz no se va a posicionar sobre la reforma de la Ley de Extranjería que ha planteado el Gobierno, porque "el borrador de esta llegó ayer a última hora de la tarde y aún lo tiene que estudiar el personal técnico". Además, en su intervención ha defendido la solidaridad de las comunidades autónomas y ha recordado que "cada vez que se ha hecho un reparto las comunidades hemos respondido, en muchas ocasiones por encima de lo que se nos pedía". Igualmente, ha mostrado su comprensión con la situación de Canarias y ha apuntado que Andalucía vivió un episodio similar en el año 2018. A este respecto, ha asegurado que "somos una tierra fronteriza, pese a que el Gobierno de España no nos lo reconozca, y en estas últimas horas han llegado a las costas andaluzas más de 130 inmigrantes, de los cuales 13 son menores no acompañados y ya les estamos prestando la atención que necesitan". La consejera ha pedido que constase en acta la solicitud urgente de la Conferencia de Presidentes, la declaración de emergencia migratoria, la dotación de recursos a Canarias, Ceuta y Melilla y financiación "para todos los menores migrantes, también los que llegan bajo la apariencia de adultos".

