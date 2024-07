PP de Madrid reclama consenso y financiación ante el reparto de menores y no ve "razonable" el órdago de Vox

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha reclamado consenso y financiación ante el reparto de menores no acompañados que se abordará este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y no ve "razonable" el órdago lanzado por el presidente de Vox, Santiago Abascal, contra el PP al asegurar que dará por rotos los acuerdos autonómicos si los Gobiernos de coalición aceptan recibirlos. "No sé si quieren romper antes de conocer cuál es el plan porque lo que no conocemos es el plan que nos va a presentar en la conferencia sectorial el Gobierno de Pedro Sánchez y tendremos que conocer cuál es la idea", ha planteado en una entrevista con Europa Press en la que ha instado a la formación de Abascal a "esperar" antes de "opinar si les parece bien o les parece mal la propuesta". Para el portavoz parlamentario del PP de Isabel Díaz Ayuso este plan que presenta este miércoles el Ejecutivo central tiene que primar "facilitar información a las comunidades autónomas y los ayuntamiento" poniendo el acento en que esté "coordinado entre todos, que no sea una imposición" además de incluir algún tipo de financiación. "Lo que no puede ser es que aparezcan personas aquí, que la comunidad autónoma tenga que atenderlas y que el Gobierno se desentienda de la financiación", ha planteado Carlos Díaz-Pache, quien ha insistido en que a estos migrantes hay que atenderles con "la dignidad que merecen y para eso se necesitan medios materiales y humanos". LA SITUACIÓN DE ALCALÁ Y LA CANTUEÑA Sobre la importancia de la coordinación, ha puesto el ejemplo de la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), quien ha "recibido información en el último momento en que estaban llegando una serie de menores que iban a estar en el municipio". "No sabía ni cuántos son, ni qué edades tienen, ni si tienen alguna necesidad médica, ni si el Ayuntamiento tiene que hacer algo por ellos. Y como ella, otros tantos alcaldes de municipios que no han tenido ninguna información", ha afeado el portavoz 'popular'. Por otra parte, preguntado por el rechazo del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), a que se instale un centro de acogida de menores no acompañados en unas instalaciones en La Cantueña, Díaz-Pache lo ha tachado de "gran hipocresía". "Un alcalde y un partido socialista que se ha posicionado de forma muy abierta a favor de recibir a todos los menores no acompañados que sean necesarios y que se les atienda con dignidad, parece que cuando llegan a su municipio ya las cosas no son tan sencillas", ha criticado Carlos Díaz-Pache para recordar a continuación que estos menores los ha "traído el Gobierno de Pedro Sánchez" a la Península desde Canarias. REIVINDICA LA INTEGRACIÓN EN MADRID Por último, ha puesto en valor el trabajo de la Comunidad de Madrid en la atención a los migrantes. Ha respondido a las críticas de Más Madrid por no tener un Plan Integral ante la Inmigración desde 2022, asegurando que "hay muchas medidas que se integran en planes y hay otras que se hacen sin ellos". "Hay veces que se extienden más allá del tiempo que están pensados y hay veces que dejan de tener sentido. Desde luego la región de Madrid es una región de acogida donde han venido miles y miles de inmigrantes de todas partes, de todo el mundo y de toda España", ha planteado el portavoz. Asimismo, ha recordado que desde el PP se ha enfatizado el concepto de "nuevos madrileños" al entender que las personas que "pisan Madrid y quieren vivir aquí, trabajar y aportar son madrileños desde el momento en que deciden serlo". Al hilo, ha reivindicado los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes de la Comunidad de Madrid que en el último año han desplegado más de 70.000 atenciones a estas personas. "Yo creo que aquí la inmigración, inmigración regular, está perfectamente aceptada, funcionando con las atenciones que se necesita y las personas que llegan aquí ponen un pie y son madrileños", ha zanjado Carlos Díaz-Pache.

Compartir nota: Guardar Nuevo