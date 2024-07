La banda Sum 41 ofrecerá en noviembre dos conciertos de despedida en Madrid y Barcelona

Madrid, 8 jul (EFE).- La banda canadiense Sum 41 ofrecerá en España dos conciertos de su gira de despedida el próximo mes de noviembre, concretamente, el día 19 en el Wizink Center de Madrid y el 20 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, según ha avanzado en nota de prensa.

Serán parte de un nuevo grupo de fechas en Europa que, bajo el título de 'Tour of the Setting Sum', les permitirá presentar canciones de su reciente y último álbum, 'Heaven :x: Hell' (2024), y repasar los grandes éxitos de sus casi 30 años de carrera.

Las entradas para sus conciertos españoles se pondrán a la venta a partir de las 12 horas del próximo viernes, 12 de julio, a través de los distribuiores oficiales y la web de la promotora Live Nation. Los registrados en la misma podrán acceder a una preventa a partir de este miércoles, 10 de julio, a las 10 horas.

Formado actualmente por Deryck Whibley (voz/guitarra), Dave Baksh (guitarra), Jason McCaslin (bajo), Tom Thacker (guitarra) y Frank Zummo (batería), Sum 41 nació en 1996 la localidad de Ajax, en Ontario (Canadá).

No fue sin embargo hasta 2001 cuando lanzaron su primer álbum, 'All Killer No Filler', que incluía uno de sus grandes éxitos, 'Fat Lip', y que los convirtió en uno de los grandes embajadores del auge del pop punk y el punk rock en los siguientes años.

Hasta el citado 'Heaven :x: Hell', el grupo ha publicado un total de ocho LP, que les ha deparado dos de los máximos galardones musicales de su país, los Juno, así como una nominación a los Grammy a "mejor interpretación hard rock/metal" por su tema 'Blood In My Eyes' y , según cifras de su discográfica, 15 millones de discos vendidos en todo el mundo. EFE

jhv/aam