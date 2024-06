Vox sospecha que el PP aceptó el pacto del CGPJ por presión de Von der Leyen para asegurarse la Comisión Europea

El líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, cree que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presionó al PP para que acordara con el PSOE renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para asegurarse el apoyo de Pedro Sánchez y los socialistas europeos para un segundo mandato al frente de la institución. El pacto alcanzado entre el PP y el PSOE, anunciado en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, contempla la inmediata renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva caducado cinco años y medio, la presentación de una proposición de ley orgánica para "reforzar la independencia" del Poder Judicial y nombrar a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Para Buxadé, el PP aceptó el acuerdo para el CGPJ "por presión de Bruselas", que personifica en la propia Von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea, según sospecha, "ha utilizado como moneda de cambio" el poder judicial en España para asegurarse un segundo mandato. En este sentido, el líder de la delegación en Bruselas precisa a Europa Press que, en su opinión, el PP no ha sido engañado por el PSOE con el acuerdo, aunque sí dicen que los 'populares' "vuelven a caer en la misma trampa de Sánchez con la renovación del Tribunal Constitucional". UNA SUERTE DE CERDÁN Y PUIGDEMONT Además, pone el foco en que la foto de Esteban González Pons y Félix Bolaños, los negociadores de PP y PSOE, respectivamente, es similar a la que se hicieron el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y el expresidente catalán Carles Puigdemont, tras asegurar el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía a los implicados en el 'procés', según denuncian. Para Buxadé, se trata de la segunda vez que el jefe del Ejecutivo "somete al escarnio" al pueblo español y exhibe cómo el futuro de España se decide en Bruselas, algo que ven "inaceptable". Se hizo, además, bajo la mirada de Jourová, "una burócrata de Bruselas". El líder de Vox en Bruselas ha subrayado su rechazo al pacto alcanzado entre PP y PSOE, y ha defendido su propuesta de que sean los jueces los que elijan a los jueces para lograr una "verdadera reforma" del sistema de nombramiento de los magistrados del CGPJ. Por ello, critica la proposición de ley para "reforzar la independencia judicial", que, a su juicio, no es una forma de modificar el sistema de elección. Asimismo, resalta que el texto de la proposición de ley señala que el nuevo CGPJ presentará una propuesta adecuada a lo que diga el informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea. Buxadé cree grave que una institución supranacional como es la Unión Europea (UE) "nos venga a decir cómo interpretar" el sistema judicial y la Constitución. Destacan que, tras someterse a "arbitraje y mediación", sean los funcionarios de la Comisión Europea que realizan ese informe los que decidan sobre la organización judicial española. Buxadé ha valorado el acuerdo alcanzado por el Partido Popular Europeo (PPE), socialistas y liberales para elegir a los altos cargos de la UE. Cree que es "el peor acuerdo posible" y han garantizado "hacer todo lo posible" para que no salga adelante.

