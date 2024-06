Secretario de Organización de Más Madrid: "La hoja de ruta de Sumar es fallida y requiere enmienda a la totalidad"

El responsable de Organización de Más Madrid, Gabriel Ortega, ha afirmado que las elecciones europeas han mostrado que la "hoja de ruta diseñada por el núcleo de Sumar es fallida, no vale" y "requiere una enmienda a la totalidad". Así lo ha trasladado en un mensaje en la red social 'X' para desgranar que, tras el mal resultado electoral del 9J que deja a su formación fuera del Parlamento Europeo, "alguien tendrá que dar muchas explicaciones sobre las malas decisiones tomadas". "Poco mérito para tanto núcleo", ha espetado en referencia a Sumar. La dirección de Más Madrid se reunió anoche con motivo de las elecciones europeas y durante esta semana se reunirá la ejecutiva pero no este lunes, han indicado fuentes del partido madrileño. Precisamente este lunes se reúne la Ejecutiva de Sumar y ayer el portavoz de la formación avanzó que abrirán un periodo de reflexión sereno para tratar de rearmar el proyecto liderado por Yolanda Díaz. El varapalo electoral ha generado una crisis interna en Sumar con críticas por parte de Más Madrid y la reunión extraordinaria que este lunes mantendrá IU, que también se queda fuera de la eurocámara por primera vez en su historia. EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES EN SUMAR, QUE SE DEBILITA Mientras, el dirigente de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha reclamado en las redes sociales que el "núcleo dirigente de Sumar" tiene que "asumir responsabilidades" tras los malos resultados de las elecciones europeas de este domingo, además de criticar su "incapacidad para respetar a las organizaciones territoriales". "El núcleo dirigente de Sumar debe asumir su responsabilidad en las decisiones que nos han llevado hasta aquí y replantearse su incapacidad para incorporar y respetar a las organizaciones con arraigo territorial y resultados sólidos en sus territorios". Este resultado es un antes y un después para nuestro espacio político que no admite más paños calientes", ha zanjado Rubiño. A su vez, el secretario de Estado en el Ministerio de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Javier Padilla, ha desgranado que este 9J el Gobierno se "refuerza" pero Sumar se "debilita", en alusión al resultado "malo" del proyecto liderado por Yolanda Díaz en contraste con la resistencia mostrada por el PSOE. "Algo tiene que cambiar. El arraigo territorial es lo que debe guiar este espacio", ha zanjado mientras que la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha insistido en que el balance de Sumar es "muy malo" y "toca hacer una reflexión profunda sobre cómo se ha llegado hasta aquí".

