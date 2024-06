Condenado a 16 años de cárcel el joven que asesinó a un vecino de Cercedilla (Madrid) al lado de la estación

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dieciséis años de cárcel a un joven que mató el 25 de noviembre de 2021 de dos puñaladas a un hombre de 30 años con el que estaba enemistado junto a la estación de tren de Cercanías en Cercedilla. Pese a que en instrucción reconoció el crimen, el ahora condenado se retractó en la vista oral y negó que apuñalara a la víctima, afirmando que su padre, el fallecido y otra persona le acorralaron para robarle droga. En su domicilio, los agentes de la Guardia Civil hallaron un cuchillo con fibras de la sudadera de la víctima. En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados se oponen a apreciar las eximentes completas que solicitó su abogado de legítima defensa y de alteración psíquica por el retraso leve que sufre el procesado. El acusado afrontaba una petición fiscal de condena de once años de cárcel por un delito de homicidio pero el jurado popular le declaró culpable de un delito de asesinato. La familia elevaba la petición a 25 años por asesinato mientras la defensa reclama libre absolución por una eximente completa de alteración psíquica. Los hechos se produjeron sobre las 18 horas del 25 de noviembre de 2021, cuando Giovanni se encontraba en la calle Emilio Serrano de la localidad de Cercedilla, en las inmediaciones de la estación de ferrocarril, y observó que salían del bar Mariano R., "con quien se encontraba enemistado", acompañado de A. H. C.. Al verles, el acusado comenzó a increparles y cuando se acercaron a él para saber qué quería se dirigió hacia ellos diciendo "mamahuevos os vais a enterar". Pese a que Mariano y A. H. C. intentaron escapar, el acusado dio alcance por la espalda al primero, le agarró y, al girarse, "con la intención de acabar con su vida", le clavó el puñal primero en el costado, y después en el pecho. Como consecuencia de dicha acción, Mariano sufrió hemorragia cardiaca masiva causada por la herida de arma blanca propinada en el pecho que le ocasionó el fallecimiento sobre las 19:46 horas del citado día. El acusado, que se encuentra privado preventivamente de libertad por estos hechos desde el día 25 de noviembre de 2021, está diagnosticado de retraso mental leve y de trastorno oposicionista desafiante en la infancia, con diagnósticos posteriores de consumo perjudicial de cocaína, dependencia a cannabis, síndrome depresivo y posibles rasgos disfuncionales de personalidad clusterB en la etapa adulta que disminuyen levemente sus capacidades volitiva e intelectiva.

