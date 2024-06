'The Acolyte', la serie de Star Wars con una padawan madrileña que se inspira en Bowie

Silvia García Herráez

Madrid, 3 jun (EFE).- Cuando la actriz madrileña Dafne Keen fue caracterizada por primera vez para la serie 'Star Wars The Acolyte' exclamó: "¡Soy David Bowie!", y pasó todo el rodaje con su música como inspiración en su papel en esta producción sobre la edad dorada de la Orden Jedi en la Alta República.

"Fui corriendo a Leslye (Headland, la directora) y ella me dijo: 'Tienes toda la razón'. Teníamos la broma de que era como la Jedi David Bowie", explica a EFE la actriz de 19 años en una entrevista para promocionar el nuevo título del universo creado por George Lucas.

Keen, hija de la actriz orensana María Fernández Ache y del actor británico Will Keen, saltó a la fama por su papel de Laura en la película 'Logan' (2017) y ahora se mete en la piel de una auténtica Jedi con su personaje Jecki, una joven padawan de origen alienígena.

Para ejecutar bien el papel tuvo que verse "al dedillo" todas las películas y series de 'Star Wars' para que no se le escapara ningún detalle, y aprender a manejar el sable. "El primer día me cargué cinco. Luego ya estudié y se me da genial", apunta.

Pero esta producción televisiva tiene la particularidad de que para disfrutarla como espectador no es necesario ser un experto en la saga galáctica.

"Lo bonito de esta serie es que aunque alguien no conozca el mundo de 'Star Wars' va a poder seguirla sin problema, y para los que sí conocen el universo, tiene muchos 'gags' escondidos", avanza su directora, que también destaca que es un 'thriller' de misterio que "nos llevará a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro, lo que la hace más atractiva".

La trama de 'The Acolyte' tiene lugar unos cien años después de los sucesos acontecidos en las nueve películas de 'Star Wars', al final de la era de la Alta República, cuando la República Galáctica está en su esplendor y los Jedi son una presencia habitual para preservar el orden en los planetas.

Un maestro Jedi (Lee Jung-jae) se debe enfrentar al pasado cuando una ola de crímenes que afecta a su comunidad le obliga a entrar en contacto con una antigua padawan, Osha (Amandla Stenberg), cuyas emociones se interpusieron en su camino a maestra. A medida que van surgiendo más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece.

"Fui yo la que llamó a Lucasfilm. Le conté la historia de los personajes de principio a fin para los ocho episodios, y tras muchas conversaciones, conseguí mi objetivo, eufórica", cuenta Headland, que rodó la serie en 2022.

Sobre el reparto, señala sentirse "muy orgullosa" del equipo que ha conseguido formar porque era lo que ella tenía en mente, asegura.

"Estoy muy contenta con todos, pero especialmente de que forme parte Lee Jung-jae (actor coreano conocido por su papel en 'El juego del calamar'), ya que no sabía nada de inglés, y no estaba muy convencido. Le tradujeron los guiones al coreano y me dijo que sí, se ha esforzado mucho", declara.

Tras el éxito de la miniserie de Netflix 'Muñeca rusa', la directora estadounidense vio la oportunidad de cumplir el "sueño de su vida" al crear esta producción.

Aunque agrega: "Mentiría si dijese que no tuve miedo porque sentí mucha presión en su momento y ahora con el estreno, ya que nunca he hecho algo tan grande". Desde que era adolescente, había estado contando historias de 'Star Wars' con sus muñecos, pero lo que nunca se imaginó es que un día podrían llegar a la pantalla.

A todo ello se le añade la doble presión de, por un lado, complacer a los seguidores de la vieja escuela de 'Star Wars' ante una historia totalmente nueva que no requiere conocimientos previos de la franquicia para verla; y por otro las quejas de muchos ante un reparto diverso y representante de la sociedad de hoy.

"Intento que las críticas no interfieran mucho en mi trabajo", concluye. EFE

