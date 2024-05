Puigdemont ve "deshumanización" en Carnero (UGT Cataluña) y niega que se marchara de España en un maletero

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha calificado de "deshumanización" las palabras de este viernes del presidente de UGT de Cataluña y último de la lista del PSC al 12M, Matías Carnero, y ha negado que se marchara de España en un maletero. Lo ha dicho en un apunte en 'X', recogido por Europa Press, en referencia a las declaraciones del líder sindical donde aseguraba sobre Puigdemont que "llorado se fue él en el maletero y no sé si cagado o meado, pero se fue a Bruselas". Puigdemont ha asegurado que es una invención que se fuera en un maletero, y cree que esta mentira trata de justificar la "incompetencia" para lograr detenerle. "Los que se quejan de que la prensa española se inventa que Pedro Sánchez usa el Falcon indebidamente, (están) escampando de forma indecente la mentira construida desde las cloacas del Estado para justificar que no pudieron detenerme antes de ir al exilio", ha añadido. El candidato ha insistido en que él no se ha marchado nunca en ningún maletero y ha criticado que se siga repitiendo "igual que los de la cloaca repiten que la mujer del primer ministro tiene negocios turbios". "Ellos montan un circo emocional para reunir votos y nosotros nos hacemos fuertes y nos preparamos mucho mejor para plantarles cara desde el día siguiente de las elecciones. Quizás es de esto de lo que tienen miedo", ha concluido.