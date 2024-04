El Senado dará luz verde esta semana a la lista de comparecientes de la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'

La comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' aprobará a lo largo de esta semana la lista de comparecientes que propongan los grupos, así como las solicitudes de información y demás trabajos de esta investigación parlamentaria. Según el calendario que maneja el Senado, la comisión ha dado de plazo a los grupos parlamentarios hasta este lunes a las 14:00 horas para que remitan sus propuestas de comparecientes y el miércoles 10 de abril se reunirá la comisión para empezar a establecer un calendario. Desde el PP prevén que las primeras comparecencias se puedan realizar a finales del mes de abril. El PP ya ha dado a conocer que llamará a comparecer al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por su etapa como presidente canario, y a la actual presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, aunque desde el Grupo Popular están barajando más nombres relacionados con esta trama, que afecta a todas las ramificaciones del caso Koldo. EL PP ABRE LA PUERTA A LLAMAR A SÁNCHEZ En este contexto, el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la puerta a citar en la comisión de investigación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por las actividades profesionales de su mujer, Begoña Gómez, si no ofrece cuanto antes una explicación "decente". Sin embargo, el líder de los 'populares' aclara que en este momento no se plantea llamar a su esposa porque no es "su estilo" ni su forma de "hacer política", ya que, a su entender, es el presidente del Gobierno el que debe dar esas aclaraciones porque puede estar incurriendo en conflicto de intereses. En cualquier caso, desde 'Génova' recuerdan que el primer listado de comparecientes que den a conocer no estará cerrado y que podría modificarse en función de nuevas informaciones que surgan durante la comisión de investigación. YA HA ECHADO A RODAR Esta comisión de investigación sobre las ramificaciones del 'caso Koldo' se constituyó el pasado lunes tras la elección de su mesa, que salió adelante gracias a un pacto entre 'populares' y los socialistas. Así, el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, la tiene también en la mesa de la comisión, pues se ha hecho con tres de los cinco puestos: la presidencia, que ocupa el senador aragonés Eloy Suárez; la vicepresidencia primera, que ostenta Salvador de Foronda y la secretaría primera, que ha recaído en Inmaculada Hernández Rodríguez. De su lado, los socialistas tienen dos asientos: la vicepresidencia segunda, para la que ha sido designada Pilar Zamora y la secretaría segunda, que ejerce Antonio Poveda. Tanto el PNV como el grupo que comparten ERC y Bildu han hecho constar su abstención en la votación para la elección de la mesa, que ha tenido lugar por asentimiento del resto de formaciones presentes en esta sesión constitutiva. Como portavoz, el PP designó a Luis Santamaría, cargo que compatibilizará con la portavocía de la Comisión de Interior. Santamaría ya ha sido voz principal del partido en otras investigaciones parlamentarias. En concreto, durante su etapa como diputado en la anterior legislatura ejerció como portavoz en la comisión de investigación sobre el 'caso Kitchen'. EL NÚMERO DOS DE AYUSO Y SU EXCONSEJERO DE SANIDAD Entre los otros 15 miembros que el PP tiene en esta comisión destacan los nombres de otros senadores 'combativos' como el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; el excoordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo; el expresidente extremeño, José Antonio Monago; o Ana Beltrán, que fue 'número tres' del PP durante la época de Pablo Casado. El PP también ha adscrito al exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la pandemia, Enrique Ruiz Escudero. Asimismo, forman parte de la comisión senadores de Baleares y Canarias, las dos comunidades autónomas implicadas en estos contratos de material sanitario con la empresa vinculada a las investigación del 'caso Koldo'. Así, están la senadora balear María Salom Coll, María Australia Navarro de Paz, que fue líder del partido en Canarias y el senador Sergio Ramos Acosta. Por parte del PP completan la lista de integrantes el senador murciano Francisco Bernabé; el senador valenciano Gerardo Camps; la senadora aragonesa Rocío Divar; el senador burgalés Salvador de Foronda; el senador conquense Alejo Joaquín Miranda de Larra; el senador segoviano Juan José Sanz Vitorio y la senadora andaluza Inmaculada Hernández. LOS INTEGRANTES DEL PSOE En el caso del PSOE, su portavoz en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' es el 'número dos' del grupo, el senador vasco Alfonso Gil, mientras que como viceportavoz actuará el senador por Jaén José Latorre Ruiz. Entre los vocales que han elegido los socialistas destacan el exalcalde de Palma de Mallorca José Hila; el exconsejero de Transición Ecológica en Canarias, José Antonio Valbuena, o el exvicepresidente primero de Navarra, Javier Ramírez. El resto de grupos parlamentarios también han designado ya a sus portavoces en esta comisión de investigación. Sumar ha dado la portavocía al senador balear Juanjo Ferrer; Pedro Sanginés representará a Coalición Canaria; el portavoz de ERC será Joan Queralt, el de Bildu será Josu Estarrona, la del PNV va a ser Estefanía Beltrán, y la del Grupo Mixto será María Mar Caballero.