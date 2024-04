Zapatero denuncia "la derechización de la derecha", que promueve leyes de "concordia con el franquismo"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha denunciado este viernes en la localidad guipuzcoana de Irun "la derechización de la derecha", y ha criticado las leyes "de concordia con el franquismo" que promueven PP y Vox. Además, ha defendido que el PSE-EE "es el gran partido de la paz en Euskadi", y ha resaltado su labor para lograr un País Vasco "plural, definitivamente en paz para siempre, en convivencia, sin rencor y sin odio". También ha destacado que el "nacionalismo" de los socialistas es "el pluralismo" en el que "todos los nacionalistas puedan estar" y en el que "todas las banderas puedan entenderse". Zapatero ha participado este viernes en un mitin en Irun, junto al candidato socialista a Lehendakari, Eneko Andueza; el cabeza de lista por Gipuzkoa, Denis Itxaso, y la alcaldesa de la localidad guipuzcoana, Cristina Laborda. El expresidente socialista ha comenzado su discurso destacando la "dignidad, valentía, lucha y libertad" de los socialistas vascos, entre los que ha citado a Rodolfo Ares, Patxi López o Jesús Eguiguren. También ha criticado que algunos de los dirigentes del Partido Popular, "de manera iracunda y zafia, no dejan de atacar en ningún momento" a Pedro Sánchez, y ahora hasta a su mujer, Begoña Gómez, para denunciar que "eso es la antipolítica, la no política". A su juicio, ello se debe a una "ausencia absoluta de ideas, propuestas y de servicio a la causa patriótica". "¡Qué estilo ellos que presumen de buena educación!", ha añadido. Además, ha recordado que el PP lleva tres meses sin hacer una pregunta al ministro de Economía en el Parlamento, "algo que no ha pasado nunca en la historia de la democracia" porque, según ha dicho, "no quieren que se hable de que tenemos el mejor momento económico, de creación de empleo, de apoyo a la estabilidad de los trabajadores y de políticas sociales, el mejor momento de la historia, con el gobierno de Pedro Sánchez". Rodríguez Zapatero ha alertado, asimismo, de la "derechización de la derecha: la falta de respeto a las reglas, el creer que las instituciones perviven si no se protegen, si no se legitiman, si no se aceptan". "Nosotros hasta ahora teníamos una derecha con retraso, es decir, llegaba con retraso a casi todos los temas como el divorcio, el matrimonio homosexua, que llegaron tarde, pero lo disfrutan". Sin embargo, ha advertido de que "el problema es que ahora no es que estén con retraso, es que retroceden en el túnel de tiempo" en cuestiones como la violencia de género. Así, ha lamentado que "ahora cada vez cuestionan más la violencia de género de la mano de Vox, y han hecho suyo de que se ha ido demasiado lejos en el feminismo". "Pero si llevamos siglos de machismo. ¡Pues no queda nada por hacer todavía, queda casi todo por hacer en la igualdad entre hombres y mujeres". ha añadido. "CONCORDIA CON EL FRANQUISMO" José Luis Rodríguez Zapatero ha alertado de la "gravedad" de que, tras haber aprobado en 2002 con todas las fuerzas políticas del Parlamento "una condena del franquismo, la afirmación de que hubo un golpe de Estado en el 36 y la rehabilitación de todas las víctimas del franquismo", ahora haya un retroceso de la derecha con "las leyes que no son de concordia, en todo caso son leyes de concordia con el franquismo". De este modo, ha defendido que los socialistas siempre han "combatido el miedo" y han sido "el partido de la esperanza". "Dijimos hay que dialogar con los que nos apuntaban, hay que dialogar para abrir la puerta de la convivencia, de la paz, del fin de la violencia y logramos un final no dramático del drama histórico, un final con esperanza", ha destacado. Zapatero ha asegurado que Eneko Andueza es "un candidato para unir y para resolver" y ha afirmado que el Partido Socialista de Euskadi " puede llegar a estas elecciones con una hoja de servicios, con una responsabilidad puesta al servicio del interés general, del interés común y, desde luego, con la hoja de servicios más intensa". PALESTINA En su intervención, ha afirmado que Palestina "se merece un Estado para ganar la paz, la dignidad frente al abuso y la opresión", y ha considerado que es importante que en Euskadi "se vote pensando en lo que está pasando globalmente, porque de manera muy preocupante vuelven a ganar espacio las voces en favor de guerras". "La guerra como un instrumento que vuelve a ser parece ser la única vía", ha lamentado. En esta línea, ha querido reconocer la tarea del presidente Sánchez, al que ha definido como "un baluarte liderando la solución pacífica de los conflictos, el entendimiento, el multilateralismo", y ha subrayado que "la paz es siempre la tarea, pero sabemos que igual que la democracia exige lucha por la democracia la paz exige lucha por la paz". Así, se ha mostrado convencido de que, "antes o después, vamos a tener que movilizarnos todos los pacifistas, demócratas y progresistas que tenemos en el mundo una visión distinta a lo inevitable de la guerra".